تحركات بنفيكا تؤكد اقتراب عودة مورينيو إلى ريال مدريد



بدأت إدارة نادي بنفيكا البرتغالي التحرك للبحث عن مدير فني جديد، لخلافة جوزيه مورينيو، في خطوة عززت التقارير التي تتحدث عن اقتراب المدرب البرتغالي المخضرم من العودة لتدريب ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.



وكشفت صحيفة «آس» الإسبانية أن الأسابيع الأخيرة شهدت تطورات كبيرة داخل ريال مدريد بشأن ملف المدير الفني الجديد، بعدما تحولت فكرة عودة مورينيو من احتمال بعيد إلى خيار مطروح بقوة داخل النادي.



وأوضحت الصحيفة أن البرتغالي خورخي مينديز، وكيل المدرب جوزيه مورينيو، لعب دوراً مهماً في إعادة فتح خطوط التواصل بين المدرب وإدارة ريال مدريد، بعدما عرض اسم مورينيو على مسؤولي النادي خلال الفترة الماضية، إلى جانب البرتغالي برناردو سيلفا لاعب مانشستر سيتي، ضمن التحركات المرتبطة بملف تعاقدات ريال مدريد للموسم الجديد.



وجاءت هذه التحركات لتشكل بداية المفاوضات الخاصة بعودة مورينيو إلى ريال مدريد، خاصة بعدما اقتنعت إدارة النادي بقدرة المدرب البرتغالي على إعادة بناء الفريق وفرض حالة من الانضباط داخل غرفة الملابس خلال المرحلة المقبلة.



وأكدت التقارير أن إدارة ريال مدريد لم تتوصل حتى الآن إلى اتفاق رسمي مع مورينيو، لكنها تنتظر نهاية الموسم الحالي لعقد جلسة حاسمة بين رئيس النادي فلورنتينو بيريز والمدرب البرتغالي، بهدف توحيد الرؤية بين الطرفين قبل بدء التجربة الجديدة.



واتجهت إدارة بنفيكا في الوقت نفسه للبحث عن بديل لمورينيو، حيث برز اسم المدرب البرتغالي روبن أموريم، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، ضمن الأسماء المرشحة لتولي المهمة الفنية للفريق.



وأشارت «آس» إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد مورينيو تبلغ 3 ملايين يورو فقط، وهو رقم لا يمثل أزمة بالنسبة لإدارة ريال مدريد الساعية لحسم ملف المدرب الجديد سريعاً.



واستعادت جماهير ريال مدريد خلال الساعات الماضية ذكريات عودة المدربين السابقين إلى النادي، بعدما حقق كل من الفرنسي زين الدين زيدان والإيطالي كارلو أنشيلوتي نجاحات كبيرة في ولايتهما الثانية مع الفريق.



وتترقب جماهير ريال مدريد موقف مورينيو النهائي خلال الأيام المقبلة، في ظل تزايد الحديث حول إمكانية عودته لقيادة الفريق من جديد، خاصة مع وجود حالة من الترحيب داخل النادي بفكرة تولي المدرب البرتغالي المهمة الفنية لولاية ثانية.