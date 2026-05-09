جماهير ليفربول تهاجم الفريق بعد مباراة تشيلسي



هاجمت جماهير ليفربول لاعبي الفريق بصافرات الاستهجان وسط استمرار نزيف النقاط في مشوار الفريق بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



تعادل ليفربول مع تشيلسي 1 - 1 وسط جماهيره في مدرجات ملعب أنفيلد، ليقترب خطوة جديدة من ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا، حيث يحتل المركز الرابع في الترتيب قبل جولتين من النهاية، لكن جماهيره أبدت استياءها الشديد من تواضع الأداء.



بدأت صيحات الاستهجان مع صافرة النهاية، ما يدل على غضب الجماهير من لاعبي ليفربول بعد موسم كارثي، تخلى فيه الفريق عن لقب الدوري بسهولة رغم إنفاق إدارة النادي حوالي 570 مليون دولار في سوق الانتقالات.



وتبقى الشكوك مستمرة بشأن مصير المدرب الهولندي، آرني سلوت، الذي أكد أن الفريق سيكون أفضل في الموسم المقبل.



قال سلوت عقب اللقاء: «من حق الجماهير أن تغضب هذا الموسم، لكن إذا حققنا أهدافنا ونجحنا في تنفيذ خططنا خلال الصيف أثق تماماً بأننا سنكون فريقاً مختلفاً في الموسم المقبل من حيث الشكل والأداء والنتائج».



سيكون بإمكان ليفربول ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا بالفوز على أستون فيلا يوم الجمعة المقبل، لكنه مهدد بالتراجع للمركز الخامس بحلول موعد هذه المباراة.



ويحتل أستون فيلا المركز الخامس حالياً، وسيتخطى ليفربول حال الفوز على بيرنلي الهابط للدرجة الثانية، الأحد.



وتتأهل أول خمسة أندية في جدول الترتيب بالدوري الإنجليزي الممتاز لدوري أبطال أوروبا، وقد يتأهل أيضاً سادس الترتيب إذا توج أستون فيلا بلقب الدوري الأوروبي، وكان خارج الأربعة الأوائل في جدول الترتيب.