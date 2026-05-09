«طفاية حريق» تبعد أوباميانغ عن مرسيليا



استُبعد المهاجم الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ عن تشكيلة فريق مرسيليا ولن يشارك في مباراة لوهافر الأحد، ضمن الدوري الفرنسي لكرة القدم، على خلفية حادثة وقعت في مركز التدريب، وفق مصدر في إدارة النادي.ووفق مصدر آخر داخل النادي، فقد تسبب عدد من اللاعبين مساء الخميس في «فوضى كبيرة» داخل عدد من غرف مركز التدريب، حيث تركوا المكان في حالة من الفوضى العارمة.

وكان أوباميانغ (36 عاماً) ضمن هذه المجموعة، وبحسب عدة وسائل إعلام رياضية، فقد أفرغ مطفأة حريق داخل غرفة بوب طاهري، العداء الفرنسي السابق الذي بات حالياً ضمن الطاقم الرياضي لمرسيليا.

وعلى إثر ذلك، قررت إدارة النادي الجمعة معاقبة أوباميانغ بإبعاده عن مباراة الأحد.

وقبل مرحلتين من نهاية الموسم، يحتل مرسيليا المركز السابع في ترتيب الدوري، فيما باتت حظوظه في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا شبه معدومة، بل إن النادي مهدد بعدم المشاركة في أي مسابقة أوروبية الموسم المقبل.



وقضى لاعبو مرسيليا أربع ليالٍ في مركز «لاكوماندري»، من ظهر الاثنين حتى ظهر الجمعة، في معسكر مغلق مطوّل تقرر عقب الخسارة القاسية التي تلقاها الفريق نهاية الأسبوع الماضي أمام نانت (0-3).

