برشلونة يجهّز لاحتفال تاريخي أمام مدريد



يستعد نادي برشلونة لوضع اللمسات الأخيرة على احتفالات التتويج بلقب الدوري الإسباني، في حال نجاحه في حسم البطولة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في مباراة «الكلاسيكو» المرتقبة الأحد، وسط تنسيق كامل مع مجلس مدينة برشلونة وقوات الأمن لتنظيم احتفالية جماهيرية ضخمة في شوارع المدينة.



وبحسب الخطط الموضوعة مسبقاً، فإن النادي الكتالوني أتم عملياً التحضيرات الخاصة بالاحتفال، على أن يتم تفعيلها فور تأكيد التتويج رسمياً، مع توقعات بحضور آلاف المشجعين لمرافقة اللاعبين في موكب احتفالي يجوب أبرز معالم المدينة.



ومن المقرر أن تنطلق الاحتفالات يوم الإثنين المقبل، من محيط ملعب سبوتيفاي كامب نو، حيث تمر الحافلة المكشوفة عبر عدد من الشوارع الرئيسة في المدينة، من بينها ترافيسيرا دي ليس كورتس، ونومانسيا، وبرلين، وبالميس، قبل الوصول إلى ساحة كاتالونيا وباسيج دي غراسيا، اللتين تُعدان من أكثر النقاط ازدحاماً خلال الاحتفالات الرياضية الكبرى.



كما يشمل المسار شوارع بروفينسا وكازانوفا ولوندر وأفينيدا ساريا، قبل أن تعود الحافلة في ختام الجولة إلى ملعب كامب نو، في مشهد رمزي يعيد النادي إلى معقله التاريخي، رغم أعمال التطوير الجارية في المنشأة.



وفي خطوة لافتة، استبعدت إدارة النادي خيار إقامة حفل داخلي داخل الملعب، مفضلة الاعتماد على الاحتفال الجماهيري المفتوح في الشوارع، بما يعكس حجم التفاعل الشعبي المتوقع في حال حسم اللقب.



ورغم هذه التحضيرات، لا يزال المشهد معلقاً على نتيجة «الكلاسيكو»، إذ يدرك برشلونة أن الفوز سيمنحه لقباً تاريخياً ويحول يوم الإثنين إلى احتفال جماهيري واسع، بينما يسعى ريال مدريد إلى تأجيل الحسم وإبقاء المنافسة قائمة حتى الجولات الأخيرة.



وبين الحذر والترقب، يواصل برشلونة استعداداته، في انتظار صافرة قد تحدد ليس فقط نتيجة مباراة، بل أيضاً انطلاق واحد من أكبر احتفالاته في السنوات الأخيرة.