مورينيو يقترب من العودة إلى ريال مدريد



اقترب نادي ريال مدريد من استعادة مدربه السابق جوزيه مورينيو، وفق ما كشفت عن تقارير إعلامية، أكدت تقدم المفاوضات بين الطرفين، تمهيداً لعودة المدرب البرتغالي إلى قيادة الفريق خلال المرحلة المقبلة.



وذكرت التقارير أن إدارة ريال مدريد كثفت تحركاتها في الساعات السابقة، من أجل حسم الملف الفني مبكراً، وأن مفاوضات رسمية بدأت مع المدرب البرتغالي، والذي يبدو أنه أبرز الخيارات المطروحة في النادي الإسباني، قياساً بالخبرة الكبيرة التي يملكها المدرب مع النادي، ومعرفته الكاملة بأجواء المنافسة داخل الفريق الملكي.



وأشارت المصادر إلى أن المفاوضات بين الطرفين شهدت تطورات إيجابية، مع وجود رغبة مشتركة في إعادة تجربة مورينيو مع ريال مدريد، خاصة أن المدرب البرتغالي سبق له تحقيق نجاحات مهمة مع الفريق خلال الفترة بين 2010 و2013.



وأضافت التقارير أن إدارة النادي ترى في مورينيو شخصية قادرة على إعادة الانضباط والقوة التنافسية إلى الفريق، إلى جانب خبرته الكبيرة في التعامل مع المباريات الكبرى، والضغوط العالية، مع قدرته على إعادة الفريق إلى مساره الصحيح.



ورغم أن الاتفاق النهائي لم يعلن رسمياً حتى الآن، فإن الأجواء المحيطة بالمفاوضات تؤكد أن عودة مورينيو إلى ريال مدريد باتت أقرب من أي وقت مضى، وسط ترقب جماهيري واسع لما ستسفر عنه الأيام المقبلة.