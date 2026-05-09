رواتب اللاعبين تشعل «كلاسيكو الذهب والنار»



لا تدور معركة «الكلاسيكو» بين ريال مدريد وبرشلونة على المستطيلات الخضراء فقط، بل أيضاً إلى عالم الأرقام الضخمة والرواتب الخيالية، في ظل القوة المالية للناديين.



وكشفت صحفية «آس»، أن كيليان مبابي يتصدر قائمة الأعلى راتباً في الكلاسيكو، براتب سنوي يصل إلى 31.25 مليون يورو، أي ما نحو 601 ألف يورو أسبوعياً، ليؤكد مكانته كأحد أعلى اللاعبين أجراً على مستوى كرة القدم العالمية.



يليه البرازيلي فينيسيوس جونيور براتب سنوي يصل إلى 25 مليون يورو، متقدماً على المدافع ديفيد ألابا الذي بلغ راتبه 22.5 مليون يورو.



أما في نادي برشلونة، يتصدر البولندي روبرت ليفاندوفسكي، براتب سنوي يصل إلى 20.83 مليون يورو، متساوياً مع نجم ريال مدريد جود بيلينغهام.



ويواصل ريال مدريد فرض تفوقه، بوجود أسماء بارزة ضمن قائمة أعلى أجراً، مثل الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، والإنجليزي ترينت ألكسندر-أرنولد، والبرازيلي رودريغو، إضافة إلى تيبو كورتوا، والمدافعين أنطونيو روديغر وإدير ميليتاو.



بينما يصل راتب الهولندي فرينكي دي يونغ لاعب برشلونة إلى 19 مليون يورو.



الكلاسيكو منافسة داخل الملعب وخارجه، هو أكثر من مجرد مباراة لكرة القدم، بل أيضاً تنافس بين النجوم والأموال.