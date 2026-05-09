«الكلاسيكو».. أكثر من مجرد مباراة



لم يكن «الكلاسيكو» بين برشلونة وريال مدريد مجرد مباراة في كرة قدم منذ بدايته الأولى، بل صراع في محاور عدة تجاوزت نطاق المستطيل الأخضر.



وبدأ الكلاسيكو «تحديداً إلى عام 1902، بالتزامن مع مراسم تتويج الملك ألفونسو الثالث عشر».



وأشارت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» إلى أنه منذ تلك اللحظة، لم يعد اللقاء مجرد مواجهة رياضية، بل تحول إلى معركة هوية ونفوذ بين كاتالونيا ومدريد.



وعلى مدار أكثر من قرن، مرت على الكلاسيكو أسماء خالدة صنعت سحر اللعبة، من البرتغالي كريستيانو رونالدو، والأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى البرازيلي رونالدينيو، وصولاً إلى نجوم العصر الحديث مثل الفرنسي كيليان مبابي والموهبة لامين يامال.



ويحمل «الكلاسيكو» المنتظر مساء غدٍ الأحد، إرثاً ضخماً من الرمزية والتاريخ، حتى وإن كان هذه المرة أقل اشتعالاً، حيث اقترب برشلونة عملياً من حسم لقب الدوري، بينما يدخل ريال مدريد اللقاء في موسم هو الأسوأ له في السنوات الأخيرة.