5 لاعبين يستفيدون من عودة مورينيو إلى ريال مدريد



تشهد نهاية موسم ريال مدريد الكثير من الاضطرابات والأحداث، بينما تبرز بارقة أمل مع ارتفاع أسهم عودة المدربين جوزيه مورينيو لقيادة الفريق.



وهناك أسماء عدة قد تستفيد بشكل مباشر من عودة مورينيو وقدرته على إعادة توظيف النجوم داخل الفريق بشكل أكثر انضباطاً وفعالية، حسب رؤية مجلة «سبورتس إليستريتد».



كيليان مبابي



قد يكون النجم الفرنسي كيليان مبابي، الأكبر استفادة من مشروع مورينيو، حيث ينتظر أن يحصل على دور محوري في الخط الأمامي مع الحرية في الحركة بشكل كامل.



فينيسيوس جونيور



يمتلك فينيسيوس جونيور أسلوباً برازيلياً قادراً على التكيف مع شخصية مورينيو التكتيكية، ما قد يمنحه حرية أكبر، والاعتماد عليه في التحولات السريعة.



ترينت ألكسندر أرنولد



سيكون الظهير الإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد من أبرز المستفيدين في حالة عودة مورينيو، الذي عرف عنه على توظيف الأظهرة في منظومات تعتمد على التحول السريع، وصناعة اللعب من المنطقة المظلمة.



فران غارسيا



ربما يجد الظهير الإسباني فران غارسيا فرصة جديدة لإثبات نفسه، ما قد يفتح الباب أمام منافس قوي على المركز الأساسي.



تياغو بيتارتش



سيستفيد اللاعب الشاب تياغو بيتارتش من الانضباط التكتيكي المتميز لمورينيو، حيث ينظر إليه كونه لاعباً قادراً على التطور بسرعة، كما يملك القدرة على سرعة الارتداد.



عودة مورينيو إلى ريال مدريد لن تكون مؤثرة فقط على مستوى النتائج، بل قد تعيد تشكيل اللاعبين داخل الفريق، في مشروع جديد قد يعيد «الملكي» إلى قوته وثباته.