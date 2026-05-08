دفعة معنوية كبيرة لريال مدريد قبل «كلاسيكو الأرض»



شارك النجم الفرنسي كيليان مبابي العائد من الإصابة، ومواطنه أوريليان تشواميني، غداة مشادته مع زميله الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي، في حصة تدريب ريال مدريد الجمعة، بحسب البيان والصور التي نشرها ثاني ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم.



وكان مبابي قد تعرّض لإصابة في الفخذ الأيسر قبل نحو عشرة أيام، وقد «شارك في جزء من الحصة التدريبية مع المجموعة»، وفق بيان نادي العاصمة الإسبانية، وذلك قبل يومين من «كلاسيكو الأرض» أمام برشلونة.



وبحسب الصور التي نشرها النادي المدريدي، شارك تشواميني أيضاً في التدريبات، بعد يوم من مشادته مع زميله فالفيردي والتي أُصيب خلالها القائد الثاني للفريق.



واضطر الأوروغوياني إلى دخول المستشفى بسبب «إصابة في الرأس»، و«سيحتاج للراحة لمدة تتراوح بين 10 و14 يوماً»، وفق ما أفاد به النادي في بيان الخميس، مشيراً إلى فتح ملفين تأديبيين بحق اللاعبين.



ودخل فالفيردي وتشواميني في خلاف الأربعاء، قبل تجدُّد الاشتباك بينهما الخميس خلال الحصة التدريبية وبعدها.



وفي رسالة نشرها فالفيردي على إنستغرام مساء الخميس، أشار إلى «حادثة» مع أحد زملائه، من دون ذكر اسم تشواميني، موضحاً أنه «اصطدم بطاولة عن طريق الخطأ» خلال «شجار».

وقال «لم أتعرض للضرب من زميلي قط، ولم أقم أنا بضربه أيضاً».



وبعد إقصائه من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا على يد بايرن ميونيخ الألماني، وابتعاده بفارق كبير عن المتصدر برشلونة في الدوري الإسباني، يعيش ريال مدريد حالة من التوتر، في ظل احتمال إنهاء الموسم الثاني توالياً من دون لقب كبير.



ويحل ريال ضيفاً على برشلونة الأحد في «كلاسيكو» قد يحسم مصير «لا ليغا»، إذ يتأخر بفارق 11 نقطة عن نظيره الكاتالوني الذي سيتوج باللقب إذا تجنّب الخسارة في هذه المباراة.