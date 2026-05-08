أزمة جديدة في ريال مدريد.. فينيسيوس متهم بالتجسس

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن تصاعد حالة الغضب داخل غرفة ملابس ريال مدريد تجاه البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد اتهامه بنقل ما يدور بين اللاعبين إلى المدير الفني ألفارو أربيلوا.

وأشارت صحيفة «إل موندو ديبورتيفو» الإسبانية إلى أن الأزمة لم تعد مرتبطة فقط بتصرفات فينيسيوس داخل الملعب، لكنها امتدت إلى علاقته بزملائه داخل الفريق، في ظل اعتقاد عدد من اللاعبين بأنه ينقل تفاصيل المناقشات والأحاديث الخاصة داخل غرفة الملابس إلى الجهاز الفني.

وأوضحت التقارير أن العلاقة القوية بين فينيسيوس وأربيلوا أثارت استياء عدد من لاعبي ريال مدريد، خاصة بعد اعتماد المدرب الإسباني على اللاعب البرازيلي بشكل مستمر منذ توليه المسؤولية الفنية للفريق.

وشارك فينيسيوس في جميع مباريات ريال مدريد تقريبًا تحت قيادة أربيلوا، باستثناء مواجهة فالنسيا التي غاب عنها بسبب الإيقاف، وهو ما يختلف عن وضعه خلال فترة المدرب السابق تشابي ألونسو.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن بعض اللاعبين داخل ريال مدريد يرون أن فينيسيوس يحصل على معاملة مختلفة مقارنة ببقية عناصر الفريق، الأمر الذي تسبب في تراجع مستوى الثقة بينه وبين عدد من زملائه داخل غرفة الملابس.

ولفتت التقارير إلى أن حالة الاستياء تجاه اللاعب البرازيلي ازدادت خلال الفترة الأخيرة، بسبب الاعتقاد بأنه يؤدي دور «المخبر» داخل الفريق من خلال نقل الأحاديث الخاصة إلى المدرب.

وتزامنت هذه الأزمة مع استمرار الغموض حول مستقبل فينيسيوس مع ريال مدريد، في ظل عدم توصله لاتفاق بشأن تجديد عقده الحالي الممتد حتى 30 يونيو 2027.

وأصبح من حق فينيسيوس التفاوض مع أي نادٍ بداية من يناير المقبل، حال استمرار تعثر مفاوضات التجديد مع إدارة ريال مدريد، وسط ترقب لموقف المدرب الجديد المنتظر توليه القيادة الفنية للفريق خلفًا لأربيلوا، وكيفية تعامله مع اللاعب خلال الفترة المقبلة.