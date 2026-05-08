صراع اللقب والنجاة يشتعل في الدوري الإنجليزي

استعاد أرسنال زمام المبادرة في سباق لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وقد يقرّبه الفوز على مضيفه وست هام المتعثر، الأحد، من التتويج بلقبه الأول منذ 22 عاماً.

وعاد مطارده المباشر مانشستر سيتي بقوة إلى المنافسة الشهر الماضي، لكن تعادله المكلف مع إيفرتون 3-3 مطلع هذا الأسبوع قد يقضي على آماله في النهاية.

وفي المقابل، يستضيف توتنهام فريق ليدز يونايتد، وهو يعلم أن الفوز، إلى جانب تعثر وست هام، سيقربه من منطقة الأمان بعد موسم مضطرب.

وتسلط وكالة فرانس برس الضوء على ثلاث نقاط رئيسة قبل انطلاق منافسات المرحلة السادسة والثلاثين.

ثقة أرسنال تتزايد

سمح تعثر أرسنال لمنافسه مانشستر سيتي بالعودة إلى سباق اللقب، لكن الانتصارات المتتالية في الدوري رفعت معنويات النادي اللندني.

وحصل فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا على دفعة معنوية إضافية بعد الفوز على أتلتيكو مدريد الإسباني 1-0، الثلاثاء، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب الإمارات، ليضمن بلوغ النهائي للمرة الثانية في تاريخه، حيث سيواجه باريس سان جيرمان الفرنسي حامل اللقب.

ويتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 76 نقطة، بفارق خمس نقاط عن مانشستر سيتي الذي يملك مباراة مؤجلة، فيما تنتظر الفريق مباريات أمام وست هام وبيرنلي وكريستال بالاس، بينما يواجه سيتي أندية برنتفورد وكريستال بالاس «مؤجلة من المرحلة 31» وبورنموث وأستون فيلا.

ولم يحقق وست هام، المهدد بالهبوط باحتلاله المركز الثامن عشر برصيد 36 نقطة، أي فوز على غريمه اللندني على أرضه في الدوري منذ عام 2019، لكنه يقاتل حالياً من أجل البقاء.

ويخشى الفرنسي تييري هنري، الهداف التاريخي لأرسنال وأحد أبرز نجوم الفريق المتوج باللقب الأخير عام 2004، من مفاجأة غير متوقعة في ملعب لندن.

وقال هنري لشبكة «سكاي سبورتس»: «لطالما اعتقدت أن مانشستر سيتي قد يهدر النقاط أمام إيفرتون، وكان قلقي منصباً على مباراة أرسنال خارج أرضه أمام وست هام».

وأضاف: «لذا سألتزم الصمت ولن أحتفل مبكراً، لأن الأمور لم تُحسم بعد، لكني أرى أن ذلك يحدث».

هل تجاوز توتنهام أزمته؟

حذّر الإيطالي روبرتو دي تزيربي، مدرب توتنهام، فريقه من أنه لم يضمن البقاء بعد، لكن حصد سبع نقاط من آخر ثلاث مباريات، بينها انتصاران متتاليان، يشير إلى أن الفريق ربما تجاوز أزمته.

وقلّل دي تزيربي، الذي تولى المسؤولية نهاية مارس/آذار الماضي بعد الفترة المؤقتة للكرواتي إيغور تودور، من أهمية الفوز على أستون فيلا 2-1 في المرحلة الماضية، مؤكداً أن الأمور لم تُحسم.

وقال لشبكة «تي إن تي سبورتس»: «لا يمكننا نسيان الوضع قبل مباراة ولفرهامبتون. قبلها كان الوضع محزناً للغاية، ويجب أن تبقى هذه الذكريات حاضرة في أذهاننا كل يوم».

ويحتل توتنهام المركز السابع عشر برصيد 37 نقطة، متقدماً بفارق نقطة واحدة فقط عن وست هام، قبل مواجهتيه المقبلتين أمام تشلسي وإيفرتون، اللذين لا يزالان يطمحان للمشاركة الأوروبية الموسم المقبل.

وفي المقابل، فإن فوز ليدز يونايتد سيضمن له البقاء رسمياً، علماً أنه يحتل المركز الرابع عشر برصيد 43 نقطة.

هل يوقف تشلسي نزيف الهزائم؟

انهار موسم تشلسي في الدوري بعدما قضت ست هزائم متتالية على آماله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

ولا تزال أمام الفريق، الذي يقوده المدرب المؤقت كالوم ماكفارلين بعد رحيل ليام روسينيور، فرصة لإنهاء الموسم بصورة إيجابية إذا توج بكأس إنجلترا على حساب مانشستر سيتي، لكن نتائجه المحلية ما زالت مخيبة.

ويحتل «البلوز» المركز التاسع برصيد 48 نقطة، ولم يحقق أي انتصار في الدوري منذ فوزه على أستون فيلا 4-1 مطلع مارس/آذار، كما سجل هدفاً واحداً فقط خلال آخر ست مباريات، وكان ذلك في خسارته أمام نوتنغهام فوريست 1-3 الإثنين الماضي.

ويخوض تشلسي هذا الأسبوع مواجهة صعبة أمام ليفربول، الذي بات بقيادة مدربه الهولندي أرنه سلوت قريباً من حجز مقعده في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.