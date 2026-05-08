فوضى في كولومبيا تنهي مباراة بكوبا ليبرتادوريس بعد 3 دقائق (فيديو)

توقفت مباراة إنديبيندينتي ميديلين الكولومبي وضيفه فلامنغو البرازيلي في بطولة كأس كوبا ليبرتادوريس بعد دقائق قليلة من انطلاقها، قبل أن يعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم «كونميبول» إلغاء اللقاء رسميًا بسبب أعمال الشغب داخل الملعب.

وتسببت جماهير الفريق الكولومبي في إيقاف المباراة بعد مرور 3 دقائق فقط، بعدما أشعلت الألعاب النارية وألقت المقذوفات داخل أرض الملعب في استاد «أتاناسيو جيراردو» بمدينة ميديلين.

وأشارت تقارير إلى أن الأحداث جاءت احتجاجًا على إدارة إنديبيندينتي ميديلين بسبب النتائج الأخيرة للفريق في الدوري الكولومبي، بعدما أنهى الموسم خارج المراكز المؤهلة إلى الأدوار النهائية، بعدما احتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب الدوري الكولومبي.

وأمر الحكم خيسوس فالنزويلا لاعبي الفريقين بالتوجه إلى غرف خلع الملابس بعد تصاعد الأحداث داخل المدرجات، بينما تدخلت قوات الأمن للسيطرة على الأوضاع، وكانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي وقت توقف المباراة.

وأعلن «كونميبول» إلغاء اللقاء بشكل رسمي بعد أكثر من ساعة من التوقف، ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الأولى في مرحلة المجموعات ببطولة كوبا ليبرتادوريس.

واحتُسبت المباراة لصالح فلامنغو بنتيجة 3-0، استنادًا إلى لائحة الانضباط الخاصة بالاتحاد القاري، التي تمنح الفوز للفريق غير المتسبب في إلغاء المباراة.

ونشر جورجينيو لاعب فلامنغو رسالة عبر حسابه على منصة «إكس» خلال فترة التوقف، قال فيها: «نحن بخير وننتظر هنا»، مرفقًا صورة من داخل غرفة الملابس مع عدد من زملائه.

ويتصدر فلامنغو، حامل اللقب، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام إستوديانتس دي لا بلاتا الأرجنتيني، بينما يحتل إنديبيندينتي ميديلين المركز الثالث برصيد 4 نقاط.