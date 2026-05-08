الاتحاد البرازيلي يجهز إعلانًا جديدًا بشأن أنشيلوتي

اقترب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم من حسم ملف مستقبل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بعدما دخلت المفاوضات بين الطرفين مراحلها الأخيرة قبل انطلاق كأس العالم 2026.

وأكد رئيس الاتحاد البرازيلي سمير شاود أن الإعلان الرسمي عن تمديد عقد أنشيلوتي حتى عام 2030 قد يتم قبل بداية منافسات كأس العالم، في ظل رغبة الطرفين في استمرار التعاون خلال السنوات المقبلة.

وأوضح شاود، في تصريحات نقلتها وكالة فرانس برس، أن هناك بعض الإجراءات القانونية النهائية التي يجري العمل عليها حاليًا بين محامي المدرب والاتحاد البرازيلي قبل إعلان الاتفاق بشكل رسمي.

وجاءت تصريحات رئيس الاتحاد البرازيلي خلال مشاركته في معرض «فوت برو اكسبو» الرياضي بمدينة فورتاليزا شمال شرق البرازيل.

وواصل الاتحاد البرازيلي مفاوضاته مع أنشيلوتي خلال الأشهر الماضية من أجل تمديد التعاقد بعد كأس العالم، خاصة بعد تمسك المدرب الإيطالي بمواصلة مشروعه مع منتخب «السيليساو».

وأبدى أنشيلوتي، البالغ من العمر 66 عامًا، رغبته أكثر من مرة في الاستمرار مع المنتخب البرازيلي، بعدما تولى المهمة رسميًا في يونيو الماضي بهدف إعادة المنتخب المتوج بكأس العالم خمس مرات إلى المنافسة على الألقاب الكبرى.

ويستعد المدرب الإيطالي للإعلان عن قائمة البرازيل الخاصة بكأس العالم يوم 18 مايو الجاري في مدينة ريو دي جانيرو، قبل خوض المباراة التحضيرية الأخيرة أمام منتخب بنما يوم 31 مايو على ملعب «ماراكانا».

ويخوض المنتخب البرازيلي منافسات كأس العالم ضمن المجموعة الثالثة، التي تضم المغرب واسكتلندا وهايتي، وتقيم بعثة المنتخب في ولاية نيوجيرزي الأمريكية خلال البطولة التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ويمتلك أنشيلوتي مسيرة تدريبية طويلة مع عدد من أكبر الأندية الأوروبية، أبرزها ريال مدريد الإسباني وميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، قبل انتقاله لتدريب المنتخب البرازيلي.