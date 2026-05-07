تغيير غير معتاد في توقيت نهائي دوري أبطال أوروبا 2026

يفقد نهائي دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أحد تفاصيله المعتادة، بعدما قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إقامة المباراة النهائية في توقيت مبكر مقارنة بالسنوات الماضية، خلال المواجهة المنتظرة بين أرسنال وباريس سان جيرمان في بودابست.

واعتمد «يويفا» انطلاق النهائي في السادسة مساءً بتوقيت وسط أوروبا بدلًا من التاسعة، في أول تطبيق رسمي للقرار الذي أعلنه الاتحاد القاري مع بداية الموسم الحالي.

وبرر الاتحاد الأوروبي هذه الخطوة برغبته في توفير تجربة أكثر سهولة للجماهير داخل المدينة المستضيفة، خاصة للعائلات والأطفال، إلى جانب منح المشجعين وقتًا أكبر للتحرك بعد المباراة والاستفادة من وسائل النقل العام.

وربط «يويفا» القرار أيضًا بالجوانب التنظيمية والتجارية، في ظل توقعات بزيادة نسب المشاهدة التلفزيونية والرقمية للمباراة النهائية عند إقامتها في توقيت مبكر عن المعتاد.

وأكد ألكسندر تشيفرين رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن نهائي دوري الأبطال يمثل الحدث الأبرز في الموسم، مشيرًا إلى أن تغيير موعد الانطلاق جاء بعد دراسة تهدف لتحسين تجربة الحضور والمتابعة بالنسبة للجماهير والفرق والجهات المنظمة.

ووصل أرسنال وباريس سان جيرمان إلى المباراة النهائية بعد تجاوز أتلتيكو مدريد وبايرن ميونيخ، ليضرب الفريقان موعدًا يوم 30 مايو الجاري على ملعب «بوشكاش أرينا» في العاصمة المجرية بودابست.