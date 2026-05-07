باريس سان جيرمان يحصد الملايين قبل النهائي الأوروبي



واصل باريس سان جيرمان، كتابة موسمه الاستثنائي بعدما حجز بطاقة التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، ليس فقط بإنجاز رياضي تاريخي، بل أيضاً بعائدات مالية ضخمة عززت خزائن النادي الباريسي قبل سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.



وجاء تأهل الفريق الفرنسي عقب تعادله أمام بايرن ميونخ في إياب نصف النهائي بنتيجة 1 ــ 1، مستفيداً من تفوقه في مجموع المباراتين 6 ــ 5، ليقترب خطوة جديدة من حلم التتويج الأوروبي الأول في تاريخه.



ولم يقتصر المكسب على الجانب الفني، إذ كشفت حسابات موقع «فوتبول ميتا داتا»، أن باريس سان جيرمان حصد حتى الآن ما لا يقل عن 139.4 مليون يورو من مشاركته في النسخة الحالية لدوري أبطال أوروبا، عبر مكافآت الأداء، وحقوق البث التلفزيوني، والعوائد التجارية المرتبطة بالتقدم في البطولة.



وحصل النادي الباريسي على 18.5 مليون يورو إضافية بعد عبوره بايرن ميونخ في نصف النهائي، وهو ما رفع إجمالي أرباحه إلى رقم تجاوز ما حققه إنتر ميلان، وصيف النسخة الماضية، الذي بلغت عائداته 136.6 مليون يورو.



ورغم هذا الرقم الضخم، لا يزال باريس سان جيرمان خلف أرسنال، الذي تصدر قائمة الأندية الأكثر تحقيقاً للعوائد المالية في البطولة هذا الموسم بإجمالي 143.2 مليون يورو، مستفيداً من نتائجه القوية في مرحلة الدوري واحتلاله صدارة الترتيب.



ويعود الفارق المالي بين الناديين إلى نجاح أرسنال في حصد انتصارات أكثر خلال مرحلة المجموعات، بينما اضطر باريس سان جيرمان لخوض مسار أكثر تعقيداً بعد فشله في إنهاء المرحلة الأولى ضمن المراكز الثمانية الأولى.



وفي حال تتويج باريس سان جيرمان باللقب الأوروبي، فإن عائداته قد ترتفع إلى نحو 144.4 مليون يورو، ما يمنح الإدارة دفعة مالية هائلة لدعم الفريق خلال فترة الانتقالات المقبلة.



ويأمل النادي الباريسي بقيادة نجومه، وعلى رأسهم خفيتشا كفاراتسخيليا، في تحويل هذا الموسم إلى لحظة تاريخية عبر الجمع بين المجد الأوروبي والعوائد الاقتصادية القياسية.