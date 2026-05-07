لاعبو مانشستر يونايتد يطالبون باستمرار كاريك

أكد الجناح الإيفواري أماد ديالو أن جميع لاعبي مانشستر يونايتد يدعمون استمرار مايكل كاريك في منصبه خلال الموسم المقبل.

وعاد لاعب وسط مانشستر يونايتد السابق، البالغ من العمر 44 عامًا، إلى ملعب أولد ترافورد مدربًا مؤقتًا حتى نهاية الموسم، عقب رحيل البرتغالي روبن أموريم بعد تجربة مخيبة في يناير الماضي.

وقاد كاريك تحولًا كبيرًا في نتائج «الشياطين الحمر»، حيث ضمن الفريق التأهل إلى دوري أبطال أوروبا قبل ثلاث جولات من نهاية الدوري.

وكان كوبي ماينو قد صرح بأن اللاعبين «مستعدون للموت من أجل كاريك» عقب الفوز 3-2 على ليفربول يوم الأحد، وهي النتيجة التي أبقت يونايتد في المركز الثالث بفارق ست نقاط عن غريمه التقليدي.

ورغم ذلك، لا يزال مستقبل كاريك طويل الأمد في أولد ترافورد غير محسوم.

وقال ديالو في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «بصراحة، اللاعبون لا يقررون من سيبقى هنا الموسم المقبل، لكن ما يمكنني قوله هو أن الجميع سعيد بوجوده كمدرب. الجميع معه».

وأضاف: «إنه مدرب يتمتع بعلاقة جيدة مع كل لاعب، لذلك نحن سعداء جدًا بوجوده، وبالطبع سنكون سعداء إذا استمر معنا الموسم المقبل».

ورغم أن ديالو لم يسجل أو يصنع أهدافًا منذ تعيين كاريك، فإن المدرب أشاد باللاعب الإيفواري بسبب عمله الجاد وتأثيره الإيجابي داخل الفريق.

وقال ديالو: «حتى في اللحظات الصعبة، يكون موجودًا للحديث معك ومساعدتك. أعتقد أن أكبر تغيير هو أن الفريق أصبح أكثر تأثيرًا. في غرفة الملابس نحن متماسكون جدًا».

وتابع: «أي خطأ لا يمثل مشكلة، خطؤك هو خطئي، نحن فريق واحد. لا نهتم بالأخطاء، بل ننهض ونواصل، ونلعب من أجل الفوز كفريق».

وسيخوض مانشستر يونايتد مباراته المقبلة خارج ملعبه أمام سندرلاند يوم السبت، في لقاء سيشهد عودة ديالو إلى ملعب «ستاديوم أوف لايت»، حيث لعب معارًا خلال موسم 2022-2023.

وقال عن تجربته هناك: «استمتعت كثيرًا بوقتي في سندرلاند، وليس لدي أي شيء سلبي أقوله عن النادي. أنا الآن من أكبر مشجعيهم، أتابع جميع مبارياتهم، وأنا سعيد جدًا بما حققوه هذا الموسم».