جماهير ليفربول تجبر إدارة النادي على التراجع عن زيادة التذاكر



تراجع نادي ليفربول عن خطته السابقة المتعلقة برفع أسعار التذاكر على مدار ثلاثة أعوام، بعدما واجه احتجاجات جماهيرية واسعة ومناقشات مطولة مع مجموعات المشجعين خلال الأيام الماضية.



وشهد ملعب أنفيلد في المباراة الأخيرة على أرضه أجواء احتجاجية لافتة، بعدما رفعت الجماهير البطاقات الصفراء في وجه ملاك النادي، مجموعة فينواي سبورتس، إلى جانب لافتات حملت عبارة «تحذير.. روح أنفيلد في خطر»، فيما رددت الجماهير هتافات غاضبة احتجاجاً على سياسة رفع الأسعار.



وفي خطوة اعتبرت بمثابة حل وسط، أعلن ليفربول التوصل إلى اتفاق جديد يقضي بالإبقاء على الزيادة التضخمية البالغة 3 % على أسعار التذاكر للموسم المقبل 2026 ـ 2027، مقابل تجميد كامل للأسعار في موسم 2027 ـ 2028.



وقال النادي في بيان رسمي: «بعد المزيد من الحوار مع مجلس المشجعين، يؤكد النادي اعتماد زيادة تضخمية بنسبة 3 % على تذاكر الدخول العام لموسم 2026 ـ 2027، يتبعها تجميد للأسعار في موسم 2027 ـ 2028».



وكانت رابطة «سبيريت أوف شانكلي» الخاصة بمشجعي ليفربول تدرس تصعيد الاحتجاجات، ومن بين الأفكار المطروحة دعوة الجماهير للبقاء في الممرات وعدم الدخول إلى المدرجات مع انطلاق مواجهة تشيلسي المقبلة، بما يؤدي إلى ظهور مدرج الكوب فارغاً عند صافرة البداية.



وجاء ذلك بعد حملات احتجاجية سابقة، من بينها حملة «لا جنيه داخل الملعب»، التي طالبت الجماهير خلالها بعدم الإنفاق داخل الاستاد أو شراء أي منتجات من منافذ البيع والمطاعم.

وفي بيان صادر صباح الخميس، رحبت رابطة المشجعين بقرار النادي، مؤكدة أن ليفربول لن يمضي قدماً في نموذج الزيادات الممتدة لثلاث سنوات كما كان مخططاً سابقاً.



وأضاف البيان: «بعد احتجاجات الجماهير والمناقشات مع مجلس المشجعين خلال الأيام الماضية، قدم النادي مقترحاً جديداً يسمح بمراجعة حلول طويلة الأمد تتعلق بقدرة الجماهير على تحمل التكاليف وإمكانية الوصول إلى المباريات».



وتابع البيان: «النادي أكد الآن زيادة تضخمية بنسبة 3 % للموسم المقبل، يعقبها تجميد للأسعار في موسم 2027 ـ 2028، كما طالبنا ليفربول بالعمل معنا لإيجاد مصادر دخل بديلة بعيداً عن رفع أسعار التذاكر، وقد التزم النادي بذلك علناً».



واعترفت الرابطة بأن بعض الجماهير ستظل غير راضية عن زيادة الموسم المقبل، لكنها شددت في الوقت نفسه على استمرار الحوار مع إدارة النادي من أجل منع أي زيادات مستقبلية والحفاظ على قدرة المشجعين على حضور المباريات.