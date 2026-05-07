«هناك شخص يكذب باستمرار».. رافينيا يكسر الصمت بشأن مستقبله مع برشلونة

خرج البرازيلي رافينيا جناح برشلونة للرد على الشائعات المرتبطة بمستقبله مع النادي الكتالوني، مهاجمًا بعض التقارير الإعلامية التي تحدثت خلال الفترة الأخيرة عن إمكانية رحيله، وذلك قبل أيام من مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو المرتقب بالدوري الإسباني.

وأبدى رافينيا غضبه من الأخبار المتداولة حول مستقبله منذ انتقاله إلى برشلونة، مؤكدًا في تصريحات لشبكة «ESPN» خلال الفعاليات الإعلامية الخاصة بمباراة الكلاسيكو، أن الحديث عن رحيله لم يتوقف منذ يومه الأول داخل «كامب نو».

وقال اللاعب البرازيلي: «منذ اليوم الأول لي في برشلونة والتكهنات حول رحيلي مستمرة، يبدو أن البعض لا يحب رؤيتي هنا، وأقصد الصحافة بشكل خاص، وهناك شخص واحد لا يفعل شيئًا سوى الكذب».

وواصل رافينيا هجومه، موجهًا انتقادات مباشرة لأحد الصحفيين دون الكشف عن اسمه، بعدما تحدث عن وجود اجتماعات بين اللاعب وإدارة برشلونة لمناقشة موقفه من الاستمرار أو الرحيل.

وأوضح جناح برشلونة أن تلك المعلومات غير صحيحة، مضيفًا: «هذا الصحفي كتب أمورًا كاذبة عني وادعى أنني اجتمعت مع النادي للتعبير عن ترددي بشأن البقاء أو الرحيل».

وأكد الدولي البرازيلي أن بعض الأخبار المنشورة عنه لا تستند إلى معلومات حقيقية، قائلًا: «هذا الشخص يكذب باستمرار، وكل ما ينشره عني غير صحيح».

وجاءت تصريحات رافينيا في وقت يستعد فيه برشلونة لمواجهة ريال مدريد في الجولة الـ 35 من الدوري الإسباني، في مباراة قد تمنح الفريق الكتالوني فرصة حسم اللقب رسميًا.

وتحدث رافينيا عن الكلاسيكو، مؤكدًا أن الأولوية بالنسبة له تتمثل في التتويج بلقب الدوري الإسباني، بغض النظر عن هوية المنافس، موضحًا أن الفوز بالبطولة أمام ريال مدريد سيمنح الجماهير سعادة إضافية.

وأضاف اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا: «بالنسبة للجماهير والأشخاص الذين قضوا سنوات طويلة داخل برشلونة، فإن حسم اللقب أمام ريال مدريد يحمل قيمة كبيرة، أما بالنسبة لي فالأهم هو الفوز بالليغا، وإذا تحقق ذلك أمامهم فسيكون الأمر أفضل».

وعاد رافينيا مؤخرًا للمشاركة مع برشلونة بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها خلال وجوده مع المنتخب البرازيلي، ليستعيد مكانه في تشكيل الفريق قبل المرحلة الأخيرة من الموسم.

وقدم اللاعب أرقامًا هجومية قوية هذا الموسم رغم فترات الغياب، بعدما شارك في 31 مباراة سجل خلالها 19 هدفًا وقدم 7 تمريرات حاسمة.