الخليفي يصف إنريكي بأنه أفضل مدرب في العالم

رأى ناصر الخليفي، رئيس باريس سان جيرمان، أن المدرب الإسباني لويس إنريكي «أحدث ثورة في كرة القدم»، بعدما قاد فريق العاصمة الفرنسية إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للعام الثاني تواليًا.

ونجح باريس سان جيرمان في اجتياز اختباره الأصعب في البطولة القارية هذا الموسم أمام بايرن ميونيخ الألماني في نصف النهائي، بعدما تفوق عليه بنتيجة 6-5 في مجموع المباراتين، إثر فوزه ذهابًا 5-4 وتعادله إيابًا 1-1، ليضرب موعدًا مع أرسنال الإنجليزي في النهائي يوم 30 مايو الجاري في بودابست.

وقال الخليفي لبرنامج «دوري أبطال أوروبا اليوم» عبر قناة «سي بي إس»: «إنه أفضل مدرب في العالم، وإنسان رائع كذلك. لقد كان أحد أهم قراراتي على الإطلاق، وأنا فخور بوجوده في النادي. أظهرنا اليوم حمضنا النووي، وأثبت اللاعبون أنهم ليسوا فقط لاعبين جيدين، بل مقاتلين أيضًا».

وعن بلوغ النهائي للعام الثاني تواليًا بعد سنوات من الانتظار لمعانقة المجد القاري، أوضح الخليفي: «يتعلق الأمر بالتخطيط للمستقبل وجمع أفضل المواهب معًا. نملك الآن لاعبين قادرين على الفوز بالكرة الذهبية خلال الأعوام الثلاثة أو الأربعة المقبلة».

وأضاف: «قد يفوز بها لاعب واحد أو أكثر، لكن الطريقة التي يعملون بها، وكيف يعيشون معًا، وكيف يدافعون داخل الملعب، وكيف يتصرفون خارجه، هذا ما أحبه في الفريق. نحن نلعب كعائلة».

وتابع الخليفي، تزامنًا مع انضمام إنريكي إلى المقابلة: «يا سادة، ما فعله المدرب، بكل صراحة، لقد أحدث ثورة في كرة القدم، وليس في باريس سان جيرمان فقط».

كما تحدث الخليفي إلى قناة «كانال+» عقب صافرة النهاية مباشرة، قائلًا: «إنه أمر رائع. نهائيان... نحن نريد النجمة الثانية».

وأضاف: «لا نملك مجرد لاعبين، بل محاربين. لدينا فريق متماسك. بايرن فريق كبير ويضم لاعبين رائعين. كانت مباراة رائعة بالنسبة لنا. لقد صنعنا التاريخ هنا العام الماضي، ونريد مواصلة كتابة تاريخ باريس سان جيرمان».

وأشار إلى أن «هدفنا هو الفوز للمرة الثانية. النجم الحقيقي هو الفريق. الجميع يريد القتال. هذه هي كرة القدم، هذا هو باريس سان جيرمان. إنه أمر مذهل. لدينا أفضل مدرب في العالم وأفضل الجماهير».

من جهته، قال إنريكي: «أعتقد أننا قدمنا أداءً جيدًا جدًا في المباراة الأولى، حتى وإن استقبلنا أربعة أهداف».

وأضاف: «حاولنا أن ندافع كفريق، لأنه عندما تذهب إلى المواجهات الفردية، سيكون الأمر صعبًا أمام هذا النوع من اللاعبين».

وأوضح: «رأينا وجهًا مختلفًا لباريس سان جيرمان هذا المساء، فريقًا قادرًا على المعاناة والصمود».

وتابع المدرب الإسباني: «اللعب أمام بايرن ميونيخ يكون دائمًا صعبًا. إنهم يقدمون كرة قدم رائعة، وهم فريق كبير. ونحن أيضًا نعرف كيف نعاني، وبهذه الطريقة أعتقد أننا أصبحنا مستعدين لما ينتظرنا».

ووصف إنريكي المواجهة أمام أرسنال بالصعبة، مشيدًا في الوقت نفسه بمدرب «الغانرز» ومواطنه ميكل أرتيتا.

وقال: «كنا زملاء في الفريق عندما كنا صغارًا، وقد قام بعمل رائع مع أرسنال. ستكون مباراة صعبة وقوية، لكننا نؤمن بأسلوب لعبنا».