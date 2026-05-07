ريال مدريد يحاول تأجيل تتويج برشلونة في «كامب نو»

يدخل ريال مدريد مواجهة الكلاسيكو أمام برشلونة مساء الأحد المقبل، بهدف تأجيل تتويج غريمه بلقب الدوري الإسباني، في مباراة يستضيفها ملعب «كامب نو» ضمن الجولة الـ35 من الليغا، وسط ترقب جماهيري كبير باعتبارها واحدة من أكثر مواجهات الفريقين أهمية خلال السنوات الأخيرة.

ويتصدر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 88 نقطة بعد مرور 34 جولة، بفارق 11 نقطة أمام ريال مدريد صاحب المركز الثاني، ما يمنح الفريق الكتالوني فرصة حسم اللقب رسميًا قبل نهاية المسابقة بثلاث جولات حال تحقيق الفوز، بينما يبدو التعادل كافيًا عمليًا لإنهاء آمال ريال مدريد في المنافسة.

ويبحث برشلونة تحت قيادة المدرب الألماني هانسي فليك عن تحقيق إنجاز جديد يتمثل في حسم لقب الدوري حسابيًا عبر الفوز المباشر على ريال مدريد، وهي سابقة لم يحققها الفريق من قبل في تاريخ مواجهات الكلاسيكو بالدوري الإسباني.

وفرض برشلونة سيطرته على مبارياته في «كامب نو» هذا الموسم، بعدما حقق الفوز في جميع مبارياته الـ 17 على أرضه في الليغا، مسجلًا 52 هدفًا مقابل استقبال 9 أهداف فقط، وهي أرقام عززت قوة الفريق على ملعبه.

واعتمد فليك هذا الموسم على الضغط واستعادة الكرة سريعًا بخط دفاع متقدم، وهي الطريقة التي منحت برشلونة أفضلية واضحة أمام معظم منافسيه في الدوري الإسباني.

ويفتقد برشلونة خدمات لامين يامال بعد انتهاء موسمه بسبب إصابة في العضلة الخلفية، بعد مساهمته في تسجيل 16 هدفًا وصناعة 11 آخرين، إلا أن الفريق لا يزال يمتلك عدة خيارات هجومية بوجود روبرت ليفاندوفسكي وفيران توريس وماركوس راشفورد.

ويصل ريال مدريد إلى المباراة وسط ظروف صعبة بعد خروجه من دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ في الدور ربع النهائي، إلى جانب استمرار الغيابات الدفاعية واحتمالية غياب كيليان مبابي بسبب إصابة في أوتار الركبة.

ويعتمد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا خلال الفترة الأخيرة على أسلوب يعتمد على ثلاثة مدافعين وبناء اللعب بهدوء مع التحكم في إيقاع المباراة، وهي الطريقة التي سيعتمد عليها في محاولة لتقليل المساحات أمام هجوم برشلونة.

ويعول ريال مدريد بشكل كبير على البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي سجل 4 من آخر 7 أهداف للفريق، خاصة مع المساحات التي يتركها دفاع برشلونة نتيجة التقدم المستمر إلى الأمام، حيث قد تمنحه الكرات السريعة فرصًا متكررة في مواجهة الحارس مارك أندريه تير شتيغن.

ويمتلك برشلونة أفضلية واضحة في المواجهات الأخيرة بين الفريقين، بعدما فاز في 4 من آخر 5 مباريات رسمية، من بينها الفوز على ريال مدريد بنتيجة 3-2 في نهائي السوبر الإسباني، كما لم يخسر الفريق أمام ريال مدريد على ملعبه في الدوري منذ عام 2013.

وسجل برشلونة معدلًا تهديفيًا بلغ 3.06 هدف في المباراة الواحدة على أرضه هذا الموسم، بينما اكتفى ريال مدريد بتسجيل 70 هدفًا خلال 34 مباراة.

ورغم فوز ريال مدريد ذهابًا بنتيجة 2-1 على ملعب سانتياغو برنابيو في أكتوبر الماضي، يدخل برشلونة المباراة بأفضلية معنوية بعد تحقيقه 5 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني، تضمنت الفوز على أتلتيكو مدريد وتقديم عروض هجومية قوية أمام خيتافي وإسبانيول.