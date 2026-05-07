مانشستر سيتي ينهي هيمنة تشيلسي على الدوري الإنجليزي للسيدات

أنهى فريق مانشستر سيتي سيطرة تشيلسي على لقب الدوري الإنجليزي للسيدات، بعدما حسم التتويج رسميًا للمرة الأولى منذ عام 2016 عقب تعادل أرسنال مع برايتون بنتيجة 1-1.

دخل أرسنال المباراة وهو يتمسك بفرصه في المنافسة على اللقب، خاصة أنها كانت الأولى ضمن ثلاث مباريات مؤجلة مقارنة بمانشستر سيتي متصدر الترتيب.

احتاج أرسنال للفوز فقط من أجل تأجيل حسم اللقب، لكن الفريق اكتفى بالتعادل بعدما سجلت فريدا مانوم هدف التعادل في الدقيقة 62، ردًا على هدف التقدم الذي أحرزته فوك تسونودا لبرايتون في الشوط الأول.

واحتفل مانشستر سيتي بالتتويج باللقب في أول موسم للمدرب أندريه جيجليرتز مع الفريق، بعدما أنهى تعادل أرسنال أمام برايتون آمال النادي اللندني رسميًا في مواصلة المنافسة على الصدارة.

بدأ أرسنال المباراة بصورة هادئة على ملعب برودفيلد، وسط حضور العداءة البريطانية الشهيرة كيلي هولمز بين الجماهير.

وأهدر أرسنال أكثر من فرصة خلال الشوط الأول عبر كايتلين فورد وأليسيا روسو، قبل أن يفاجئ برايتون ضيفه بهدف التقدم في الدقيقة 43، عندما سبقت تسونودا اللاعبة فيكتوريا بيلوفا إلى الكرة وسددت بقوة في الشباك بعد لمسة غيرت اتجاهها.

وعاد أرسنال بصورة أفضل في الشوط الثاني بعد استبدال بيلوفا، لكن الفريق واصل إهدار الفرص، حيث سددت روسو كرة خارج المرمى، كما تألقت الحارسة تشياماكا ننادوزي في إبعاد محاولة خطيرة من فورد.

وطالب أرسنال بالحصول على ركلة جزاء بعد سقوط فريدا مانوم داخل منطقة الجزاء، لكن الحكم رفض احتساب المخالفة، قبل أن تعود اللاعبة النرويجية وتسجل هدف التعادل مستفيدة من تمريرة مميزة من أليسيا روسو.

أجرى الجهاز الفني لأرسنال عدة تغييرات هجومية بمشاركة كاتي مكابي وبيث ميد وستينا بلاكستينيوس، لكن الفريق فشل في تسجيل هدف الفوز.

وأنهى هذا التعادل سلسلة هيمنة تشيلسي على لقب الدوري الإنجليزي للسيدات خلال آخر ستة مواسم متتالية، ليعود مانشستر سيتي إلى منصة التتويج بالبطولة للمرة الأولى منذ عام 2016.