يوفنتوس يصرف النظر عن ليفاندوفسكي.. ونادٍ إيطالي آخر في الصورة

صرف يوفنتوس النظر عن فكرة التعاقد مع البولندي روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم برشلونة، في وقت لا يزال فيه نادٍ إيطالي آخر يراقب موقف اللاعب قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

تحرك بيني زهافي، وكيل أعمال ليفاندوفسكي، خلال الأيام الماضية داخل إيطاليا، حيث عقد اجتماعات مع مسؤولي عدة أندية، من بينها ميلان ويوفنتوس، بحسب ما ذكره موقع «فوتبول إيطاليا».

ارتبط اسم يوفنتوس في البداية بالمنافسة على ضم المهاجم البولندي، لكن جيانلوكا دي مارزيو، محلل شبكة «سكاي سبورتس» الإيطالية، أكد أن المحادثات الأخيرة لم تدفع النادي لتعزيز اهتمامه بالصفقة.

تراجع مسؤولو يوفنتوس عن فكرة التعاقد مع اللاعب، في ظل المخاوف المرتبطة بعمره، حيث سيبلغ 38 عامًا أغسطس المقبل، إلى جانب مطالبه المالية المرتفعة.

ويواصل ميلان متابعة موقف «ليفا»، خاصة مع احتمالية رحيله عن برشلونة عقب نهاية عقده الحالي في 30 يونيو المقبل، رغم وجود إمكانية لتمديد التعاقد.

ويبحث وكيل اللاعب عن خيارات جديدة في الدوري الإيطالي، في ظل الغموض المحيط بمستقبل ليفاندوفسكي مع برشلونة خلال الموسم المقبل.

اكتفى المهاجم البولندي بتسجيل 18 هدفًا خلال 42 مباراة رسمية مع برشلونة هذا الموسم في مختلف البطولات، وهو رقم أقل مقارنة بالمستويات التهديفية التي اعتاد تقديمها خلال سنواته السابقة مع بايرن ميونخ.