ديمبلي يقود باريس سان جيرمان إلى نهائي دوري الأبطال

قاد عثمان ديمبلي فريق باريس سان جيرمان للتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بعد التعادل أمام بايرن ميونخ بنتيجة 1-1 في إياب نصف النهائي على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ.

سجل ديمبلي هدف التقدم للفريق الفرنسي بعد ثلاث دقائق فقط من انطلاق المباراة، قبل أن يدرك هاري كين التعادل لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 94.

استفاد باريس سان جيرمان من فوزه ذهابًا بنتيجة 5-4 على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، ليحسم التأهل إلى النهائي بنتيجة إجمالية 6-5 في مجموع المباراتين.

وواصل الفريق الباريسي حملة الدفاع عن لقبه القاري، بعدما توج بالبطولة الموسم الماضي عقب فوزه الكبير على إنتر ميلان بخمسة أهداف دون رد في النهائي الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا.

وبلغ باريس سان جيرمان نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما سبق له الوصول إلى نهائي نسخة 2020، قبل خسارته أمام بايرن ميونخ بهدف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بالبرتغال.

وفشل بايرن ميونخ في بلوغ النهائي للمرة الثانية عشرة في تاريخه، ليواصل ابتعاده عن اللقب الأوروبي منذ تتويجه الأخير بالبطولة عام 2020.

وضرب باريس سان جيرمان موعدًا مع أرسنال في المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم 30 مايو بالعاصمة المجرية بودابست، بعدما تجاوز الفريق الإنجليزي عقبة أتلتيكو مدريد في نصف النهائي.