«فيفا» يكرّم الاتحادات الفائزة بجوائز «فيفا فوروورد» 2026 لتطوير كرة القدم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، اليوم، عن الفائزين بجوائز برنامج «FIFA Forward» لعام 2026 - نسخة الأمريكتين، وذلك خلال حفل أقيم في مدينة فانكوفر الكندية، بحضور جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي، عقب انعقاد كونغرس «فيفا» السادس والسبعين.



وكرّمت الجوائز عدداً من الاتحادات الوطنية تقديراً لمشاريع البنية التحتية المتميزة المدعومة من البرنامج وشملت قائمة المكرمين اتحادات أنغيلا، والأرجنتين، وتشيلي، وكوستاريكا، وجمهورية الدومينيكان، والمكسيك، وباراغواي.



ويهدف برنامج «FIFA Forward»، الذي أُطلق عام 2016، إلى دعم الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً، من خلال تمويل مشاريع تطوير كرة القدم، حيث تصل مخصصات الدعم في الدورة الحالية إلى 8 ملايين دولار لكل اتحاد.



ونال اتحاد باراغواي لكرة القدم الجائزة الذهبية بعد افتتاح مركز الأداء العالي لفرق الشباب في مدينة لوكي، والذي يضم 8 ملاعب ومنشآت متكاملة لتطوير المواهب، فيما حصل اتحاد تشيلي على الجائزة الفضية عقب تدشين مركز «خوسيه سولانتاي سيلفا» للأداء العالي في سانتياغو.



وحصد اتحاد جمهورية الدومينيكان الجائزة البرونزية بعد تطوير مركز الأداء العالي في سان كريستوبال، بما يوفر بيئة تدريب بمعايير دولية للمنتخبات والحكام.



وفي فئات الجوائز الأخرى، فاز الاتحاد المكسيكي بجائزة أفضل ملعب عن إنشاء ملعب هجين في مركزه للأداء العالي، بينما نال الاتحاد الأرجنتيني جائزة الابتكار بعد إطلاق مركز تكنولوجيا وتطوير التحكيم لدعم تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، في حين حصل اتحاد كوستاريكا على جائزة الاستدامة والشمولية لاعتماده حلول الطاقة الشمسية وتحديث أنظمة الإضاءة.



وتُوّج اتحاد أنغيلا لكرة القدم بجائزة الإنجاز، بعد إنشاء أول ملعب بالعشب الصناعي في الجزيرة ضمن مشروع تطوير بنيته التحتية.

وتهدف هذه الجوائز إلى تسليط الضوء على المشاريع الأكثر تأثيراً في تطوير كرة القدم في قارة الأمريكتين، وتشجيع تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الاتحادات الوطنية.