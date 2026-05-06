جماهير أرسنال تشعل أسعار تذاكر الفنادق والسفر إلى بودابست

يتحتم على مشجعي أرسنال دفع مبالغ مالية ضخمة إذا ما أرادوا متابعة نهائي دوري أبطال أوروبا على أرض الواقع، بعد تأهل الفريق إلى المباراة الختامية للبطولة الأوروبية الأهم.

وحجز أرسنال مقعده في نهائي دوري أبطال أوروبا أمس الثلاثاء، عقب تفوقه على أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي نصف النهائي، ليعود إلى النهائي للمرة الأولى منذ 20 عاماً.

وبالتزامن مع هذا الإنجاز التاريخي، انطلقت موجة طلب غير مسبوقة على السفر إلى العاصمة المجرية بودابست، التي ستستضيف النهائي، حيث دخل آلاف المشجعين في سباق محموم لحجز تذاكر الطيران والفنادق.



وشهدت أسعار الرحلات الجوية من لندن إلى بودابست ارتفاعاً حاداً، إذ وصلت تكلفة التذكرة ذهاباً وإياباً إلى نحو 1200 جنيه إسترليني خلال ساعات قليلة فقط، بينما تجاوزت أرخص الخيارات المباشرة حاجز 900 جنيه إسترليني، مع توقعات بمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.



أما بدائل السفر الأقل تكلفة، فتشمل رحلات حافلات تستغرق نحو 42 ساعة مقابل 269 جنيهاً إسترلينياً، لكنها لا تزال بعيدة عن متناول الكثيرين مقارنة برحلات الطيران.

وفي قطاع الإقامة، تبدو الأزمة أكثر حدة، حيث تم حجز أكثر من 90% من الغرف الفندقية عبر منصات الحجز الشهيرة، فيما لم يتبق سوى خيارات محدودة في بيوت الشباب بأسعار تتجاوز 250 جنيهاً إسترلينياً لليلة الواحدة، وسط تقارير عن إلغاء بعض الحجوزات السابقة.



كما يتوقع أن تكون أسعار تذاكر النهائي من الأعلى في تاريخ المسابقة، حيث تبدأ من نحو 60 جنيهاً إسترلينياً لفئة الجماهير أولاً، وتصل إلى أكثر من 800 جنيه إسترليني للمقاعد المميزة، ما يرفع إجمالي تكلفة الرحلة إلى ما يقارب 2000 جنيه إسترليني أو أكثر للمشجع الواحد.



وجاء هذا الإقبال الكبير مدفوعاً بالحماس الجماهيري، خاصة بعد تصريحات نجم الفريق ديكلان رايس الذي دعا المشجعين للحضور بكثافة قائلاً إن الفريق يحتاج إلى كل الدعم والطاقة في النهائي المنتظر.