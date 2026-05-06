ركلات الترجيح.. عقدة بايرن ميونخ أمام باريس سان جيرمان؟

تتجه الأنظار إلى مواجهة الإياب المرتقبة بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان مساء اليوم، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، وسط توقعات بمباراة مفتوحة قد لا تحسم خلال 90 دقيقة، وربما تمتد إلى الوقت الإضافي أو حتى ركلات الترجيح، بعد اللقاء الأول المثير الذي انتهى بنتيجة 5-4.



ورغم امتلاك الفريق البافاري لأسماء هجومية لامعة، إلا أن سيناريو ركلات الترجيح يكشف عن تحديين رئيسيين قد يربكان حساباته، والأول يتمثل في غياب منفذ ثابت ومعتمد لركلات الجزاء، باستثناء النجم الإنجليزي هاري كين، الذي يعد الخيار الأكثر موثوقية بنسبة نجاح تقارب 90%، ما يجعله الرهان الأول في اللحظات الحاسمة.



أما بقية الأسماء، مثل جوشوا كيميتش ومايكل أوليس وجمال موسيالا، فتملك أرقامًا مثالية بنسبة نجاح 100%، لكنها تفتقر لخبرة كافية في هذا النوع من الضغوط، ما يطرح تساؤلات حول جاهزيتها في سيناريو حاسم بحجم نصف نهائي أوروبي، وفي المقابل، تبدو خيارات أخرى مثل ألفونسو ديفيز وليون غوريتسكا ولويس دياز أقل استقراراً من حيث الدقة.



والتحدي الثاني يبرز في حراسة المرمى، حيث لم يعد مانويل نوير، بنفس الهيبة التاريخية في التصدي لركلات الترجيح، بعدما تراجعت أرقامه بشكل لافت في السنوات الأخيرة، وهو ما قد يمنح لاعبي باريس سان جيرمان أفضلية نفسية، وعلى الجانب الآخر، لا يبدو أن حارس الفريق الفرنسي ماتفي سافانوف يمتلك تفوقًا واضحًا، ما يجعل المواجهة متكافئة من هذه الزاوية.



وفي المحصلة، أكد موقع «90 دقيقة»، أنه قد لا تكون المعركة بين بايرن وباريس مجرد صراع تكتيكي داخل الملعب، بل اختبار أعصاب على نقطة الجزاء، حيث التفاصيل الصغيرة تصنع الفارق، والسؤال الذي يفرض نفسه.. هل يملك بايرن ميونخ ما يكفي من الهدوء والخبرة لحسمها أم أن ركلات الترجيح ستكشف نقطة ضعفه الكبرى؟