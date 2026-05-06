كريستيانو جونيور يرفض «العيش في جلباب أبيه»



كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن كريستيانو جونيور، نجل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قد يرفض فرصة اللعب إلى جانب والده في فريق واحد، مفضلاً الانتقال إلى أحد الأندية الأوروبية الكبرى.



وبحسب الصحيفة، يرى الابن الأكبر لرونالدو أن خوض تجارب مع أكاديميات النخبة في أوروبا يُعد خطوة أساسية في طريقه نحو الاحتراف، في وقت يواصل فيه تطوره داخل الفئات السنية.

ويبلغ كريستيانو جونيور 15 عاماً، وهو حالياً لاعب في فريق الشباب بنادي النصر السعودي، حيث يلعب والده كريستيانو رونالدو.



وكانت تقارير قد أشارت إلى إمكانية صعوده إلى الفريق الأول للنصر في الموسم المقبل، ما قد يتيح له فرصة اللعب إلى جانب والده الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات.



لكن، وفقاً لـ «ذا صن»، فإن اللاعب الشاب يميل إلى العودة إلى الساحة الأوروبية، وسط اهتمام أندية كبرى مثل ريال مدريد، وبايرن ميونخ، وباريس سان جيرمان، إضافة إلى بوروسيا دورتموند وسبورتينغ لشبونة، النادي الذي شهد بدايات والده.



وكان كريستيانو جونيور قد خاض سابقاً تجارب في أكاديميات يوفنتوس ومانشستر يونايتد خلال فترات لعب والده مع الناديين، كما شارك في تدريبات فريق تحت 16 عاماً في ريال مدريد خلال شهر مارس الماضي.



وعلى الصعيد الدولي، مثل منتخبي البرتغال تحت 15 و17 عاماً، وتوج بلقب كأس الاتحادات مع منتخب تحت 17 عاماً في نوفمبر الماضي، مع تسجيله أرقاماً تهديفية لافتة في الفئات السنية.



ويُذكر أن كريستيانو رونالدو، البالغ من العمر 41 عاماً، يستعد للمشاركة في كأس العالم المقبلة، والتي قد تكون آخر محطة كبرى في مسيرته التاريخية التي تجاوزت 1300 مباراة واقتربت من حاجز الألف هدف.