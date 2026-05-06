أرسنال يحقق ما لم يفعله أي فريق في دوري الأبطال

حقق أرسنال رقمًا غير مسبوق في دوري أبطال أوروبا، بعدما أصبح أول فريق يخوض 14 مباراة متتالية في نسخة واحدة من البطولة دون التعرض لأي خسارة.

وواصل الفريق اللندني موسمه الأوروبي القوي بعدما حسم تأهله إلى النهائي عقب الفوز على أتلتيكو مدريد بنتيجة 1-0 في إياب نصف النهائي على ملعب الإمارات بلندن، بهدف سجله القائد بوكايو ساكا، ليتأهل بمجموع المباراتين 2-1.

وبحسب شبكة «أوبتا» المختصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم، فإن أرسنال أصبح أول فريق في تاريخ البطولة يحافظ على سجله خاليًا من الهزائم خلال أول 14 مباراة في نسخة واحدة، من بين 44 فريقًا سبق لهم خوض 14 مباراة أو أكثر في موسم واحد بدوري الأبطال.

وفرض أرسنال تفوقًا دفاعيًا خلال مشواره القاري هذا الموسم، بعدما نجح في الحد من خطورة أتلتيكو مدريد خلال مباراة الإياب، حيث لم يصنع الفريق الإسباني سوى فرص محدودة على المرمى.

وحقق أرسنال أفضل معدل دفاعي بين فرق دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعدما قلص فرص منافسيه الخطيرة إلى أقل من فرصة هدف واحدة في المباراة الواحدة.

وعادل الفريق رقمًا تاريخيًا في عدد الانتصارات خلال موسم واحد، بعدما وصل إلى الفوز رقم 41 في جميع المسابقات، ليكرر ما حققه النادي خلال موسم 1970-1971.

وواصل ساكا تألقه الأوروبي على ملعب الإمارات، بعدما ساهم بشكل مباشر في 14 هدفًا خلال 14 مباراة بدوري الأبطال، بتسجيله 9 أهداف وصناعة 5 أخرى.

واقترب أرسنال من إنهاء انتظاره الطويل في البطولة الأوروبية، بعدما بلغ النهائي للمرة الأولى منذ خسارته أمام برشلونة في نهائي عام 2006.

وينتظر أرسنال مواجهة المتأهل من لقاء باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، في نهائي البطولة المقرر إقامته يوم 30 مايو في بودابست.

ونجح ميكل أرتيتا في قيادة أرسنال نحو موسم استثنائي، بعدما أصبح الفريق منافسًا أيضًا على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقترب النادي من تحقيق إنجاز مزدوج على الصعيدين المحلي والأوروبي.