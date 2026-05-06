بوتشيتينو يكشف سبب عدم التفاهم بين ميسي ومبابي

كشف الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو عن تفاصيل الصعوبات التي واجهها خلال فترة تدريبه باريس سان جيرمان، موضحًا أسباب عدم الانسجام الكامل بين النجمين ليونيل ميسي وكيليان مبابي داخل الملعب.

وتحدث بوتشيتينو، في تصريحات أبرزتها صحيفة «ماركا» الإسبانية، عن اختلاف أسلوب اللعب بين النجمين، مؤكدًا أن ميسي كان يفضل بناء الهجمة من العمق بإيقاع أبطأ يعتمد على الاستحواذ والمراوغة.

أوضح المدرب الأرجنتيني أن طريقة لعب مبابي تختلف تمامًا، حيث يعتمد المهاجم الفرنسي على استغلال المساحات والانطلاق السريع خلف المدافعين بمجرد افتكاك الكرة.

وقال بوتشيتينو إن مبابي كان يفضل التحولات السريعة في الحالة الهجومية، بينما كان ميسي يميل للاحتفاظ بالكرة وبناء اللعب تدريجيًا، مضيفًا: «ما يناسب مبابي لا يناسب ميسي».

أشار مدرب باريس سان جيرمان السابق إلى أن نيمار لم يكن يمثل أزمة بالنسبة له، موضحًا أن اللاعب البرازيلي كان يفضل أيضًا الاحتفاظ بالكرة، لكنه أكد في الوقت نفسه أن الجمع بين الثلاثي داخل منظومة واحدة لم يكن أمرًا سهلاً.

وقاد بوتشيتينو الفريق الباريسي خلال موسم 2021-2022 للتتويج بالدوري الفرنسي وكأس فرنسا وكأس السوبر، قبل أن تقرر إدارة النادي إنهاء مهمته عقب الخروج من دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.