سبب غريب يدفع أتلتيكو مدريد لتغيير فندقه في لندن



تحدث الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد، مازحاً، بشأن السبب وراء تغيير الفندق الذي اختاره فريقه لإقامته قبل مواجهة أرسنال بدوري أبطال أوروبا، والذي يختلف عن آخر فندق اختاره النادي الإسباني، في الوقت الذي شكا فيه الفريق للاتحاد الأوروبي من الصخب الذي حدث أمام الفندق.



ويخوض أتلتيكو مدريد مباراة الإياب من نصف نهائي دوري الأبطال في لندن، بعد التعادل ذهاباً 1 - 1، فيما يأمل النادي الإسباني في نتيجة أفضل من آخر زيارة له إلى أرسنال على ملعبه عندما خسر 0 - 4 في أكتوبر.



وفي ذلك الوقت، قال سيميوني إن أرسنال بقيادة أرتيتا كان الفريق الأفضل الذي واجهه هذا الموسم.



لذلك يجب على أتلتيكو مدريد أن يتحسن إذا ما أراد الوصول لنهائي دوري الأبطال لأول مرة منذ موسم 2015 / 2016، وقد أثير أن الإيمان بالخرافات بعد الهزيمة الكبيرة 0 - 4 في المرة الماضية، هو الذي دفع أتلتيكو لاختيار فندق مختلف في لندن عن ذلك الذي أقام به خلال شهر أكتوبر.



لكن سيميوني سخر من هذه الفكرة وكشف سبباً مختلفاً لاختيار الفندق، حيث قال: «نحن الآن نلعب بصورة أفضل من أكتوبر، والفندق أرخص أيضاً، لهذا قمنا بالتغيير».



وأضاف: «نحن واثقون فيما يتعلق بما نريده من المباراة، لكن الأمر لا يتعلق بنا فحسب، نحن مقتنعون بما يتعين علينا فعله».



وفي الوقت الذي يعرف فيه أتلتيكو ما يحتاج للقيام به في الملعب، فإن النادي أيضاً بحاجة للتخلص من آثار قلة ساعات النوم خلال الليلة الصاخبة التي عاشها، حيث أفادت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه قد تم استهداف مقر إقامة الفريق بالألعاب النارية أثناء الليل.



وتشير التقارير إلى أنه كانت هناك محاولات لإزعاج فريق أتلتيكو أثناء راحته، في فندق «شورديتش»، بينما أبلغ النادي بالفعل، الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بالوقائع التي حدثت.