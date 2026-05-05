تشيلسي يستهدف تشافي أو إيراولا

دخل تشيلسي مرحلة حاسمة في بحثه عن مدير فني جديد، بعدما أقال ليام روزينيور، عقب فترة قصيرة لم تتجاوز ثلاثة أشهر، ليبدأ النادي في رسم ملامح مشروعه القادم بقائمة مختصرة، تضم أسماء بارزة في عالم التدريب.



ووفقاً لتقارير صحفية أدرج مسؤولو «البلوز» اسم تشافي هيرنانديز، المدرب السابق لـبرشلونة، ضمن أبرز المرشحين، في ظل توافق فلسفته الكروية مع النهج الذي يسعى النادي اللندني لتطبيقه في المرحلة المقبلة.



ويشرف كالوم مكفارلين حالياً على تدريب الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، بينما تكثف الإدارة تحركاتها لاختيار المدرب الدائم، وسط ترشيحات متعددة، تتقدمها أسماء مثل تشابي ألونسو، وفرانشيسكو فاريولي، إضافة إلى سيسك فابريغاس، رغم صعوبة رحيله عن ناديه الحالي هذا الصيف.



ويحظى تشافي باهتمام خاص داخل أروقة ستامفورد بريدج، خصوصاً مع رغبته في العودة إلى التدريب بعد رحيله عن برشلونة، غير أن مصادر تشير إلى تمسكه بفكرة العمل، ضمن مشروع مستقر، وهو ما قد يتعارض مع طبيعة التغييرات السريعة داخل النادي اللندني.



وفي المقابل لا يزال اسم أندوني إيراولا حاضراً بقوة في المشهد، رغم بعض التحفظات على مدى توافق أسلوبه مع فلسفة تشيلسي، ما يضع الإدارة أمام خيار صعب، وهو الالتزام بالنهج الفني المحدد، أو التكيف مع المدرب الأنسب للمرحلة.



ومع اقتراب سوق الانتقالات الصيفية يبدو أن تشيلسي أمام مفترق طرق حقيقي، حيث لن يحدد اسم المدرب الجديد فقط، بل سيشكل ملامح المشروع الكروي بالكامل في السنوات المقبلة.