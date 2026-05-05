تشافي يدخل حسابات تشيلسي بعد رحيل روزينيور

دخل الإسباني تشافي هيرنانديز حسابات تشيلسي لتولي القيادة الفنية للفريق، عقب إقالة المدرب ليام روزينيور، في إطار تحركات الإدارة لتعيين مدير فني دائم خلال الفترة المقبلة.

وتولى كالوم مكفارلين مهمة الإشراف على الفريق الأول بشكل مؤقت، بالتزامن مع شروع النادي في مراجعة شاملة لوضعه الفني، بعد فترة قصيرة قاد خلالها روزينيور الفريق، رغم تحقيق نتائج جيدة في كأس الاتحاد الإنجليزي، مقابل موسم عام لم يرق إلى التطلعات.

وذكرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن مالكي النادي يدرسون التعاقد مع مدرب قادر على قيادة المرحلة التالية من المشروع، مع الحفاظ على الأسس الكروية التي تم العمل على ترسيخها خلال السنوات الأربع الماضية.

ويرى مسؤولو النادي أن هناك تقدماً تحقق على مستوى تثبيت أسلوب لعب واضح داخل الفريق، يمتد من الفريق الأول حتى فرق الأكاديمية، وهو ما يدفع الإدارة لاختيار مدرب يواصل العمل وفق هذا النهج.

ويدرس النادي عدة أسماء في الوقت الحالي، حيث يبرز تشافي ضمن الخيارات المطروحة، في ظل توافق أفكاره مع أسلوب اللعب المعتمد على الاستحواذ والهجوم، الذي يسعى تشيلسي للاستمرار فيه.

ويدرس تشيلسي خيارات أخرى، من بينها تشابي ألونسو، وفرانشيسكو فاريولي، وسيسك فابريغاس.

وقاد تشافي برشلونة للتتويج بلقب الدوري الإسباني خلال فترة امتدت لثلاث سنوات، قبل رحيله عن النادي في عام 2024.