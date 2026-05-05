مارسيليا وليل يتنافسان على ضم نجم الجزائر

دخل نادي مارسيليا في منافسة مع ليل للتعاقد مع الجزائري أنيس حاج موسى، لاعب فينورد، من أجل تدعيم الخطوط الأمامية خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وذكر موقع «فوت ميركاتو» أن الناديين يعتبران اللاعب خيارًا مناسبًا لتعزيز الصفوف في الموسم الجديد، في ظل المستويات التي يقدمها مع فريقه في الدوري الهولندي.

وحدد فينورد قيمة اللاعب بنحو 30 مليون يورو، وهو رقم يمثل تحديًا أمام مارسيليا، في وقت يتمتع فيه ليل بوضع مالي أكثر استقرارًا يسمح له بالتعامل مع متطلبات الصفقة.

وتواصل بابلو لونغوريا، رئيس مارسيليا، في يناير الماضي مع دينيس تي كلويزه، المدير الرياضي لفينورد، للاستفسار عن شروط التعاقد مع اللاعب تمهيدًا لضمه خلال الصيف.

وناقش مسؤولو مارسيليا فكرة إتمام الصفقة بنظام التقسيط على أربع دفعات، لكن القيود المالية للنادي، إلى جانب تراجع موارده نتيجة الغياب عن دوري أبطال أوروبا، قد يصعبان من حسم التعاقد.

ويقدم حاج موسى موسمًا مميزًا مع فينورد، بعدما سجل 11 هدفًا وصنع 7 أهداف، ليصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في الدوري الهولندي خلال الموسم الجاري.

ويتصدر الجناح الجزائري قائمة اللاعبين الأفارقة الأكثر نجاحًا في المراوغات على مستوى العالم هذا الموسم، في مؤشر على قدراته الفردية الكبيرة.

وظهر اللاعب، الذي تدرج في أكاديمية لانس قبل انتقاله إلى فينورد، مع منتخب الجزائر خلال كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وسجل حضورًا مميزًا في مشاركاته الدولية الأخيرة.