برنامج صارم يعزل مبابي قبل الكلاسيكو

أفاد محيط كيليان مبابي، الثلاثاء، لوكالة فرانس برس، بأن عملية «تعافي» النجم الفرنسي المصاب في الفخذ «مضبوطة بشكل صارم» من قبل ناديه ريال مدريد، في وقت يتعرض فيه لانتقادات في إسبانيا بسبب ما يُعتبر نقصاً في التزامه.

وغاب مبابي منذ 24 أبريل/نيسان بسبب إصابة في الجزء الخلفي من فخذه الأيسر، ليصبح هدفاً لانتقادات بعض المشجعين، على خلفية قضاء إجازة في سردينيا قبل أسبوع من مواجهة «كلاسيكو» الدوري الإسباني، الأحد، أمام برشلونة، الذي يحتاج لنقطة واحدة لحسم اللقب.

وجاءت هذه الزيارة إلى الجزيرة الإيطالية خلال أيام الراحة التي منحها ريال مدريد للاعبين المصابين، ومن بينهم مبابي والحارس البلجيكي تيبو كورتوا والتركي أردا غولر.

وقال محيط النجم الفرنسي، في بيان: «يستند جزء من الانتقادات إلى تأويل مبالغ فيه لعناصر مرتبطة بفترة تعافٍ مضبوطة بشكل صارم من قبل النادي، ولا تعكس واقع التزام كيليان والعمل الذي يقوم به يومياً من أجل المجموعة».

وأكد مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا، الأحد، أن «كل لاعب، في وقت فراغه، يفعل ما يراه مناسباً، وهذا لا يعنيني».

وأضاف: «لم يُبنَ ريال مدريد بلاعبين يلعبون ببدلات رسمية، بل بلاعبين ينهون المباراة بقمصان مبللة بالعرق، مغطاة بالوحل، عبر الجهد والتضحية والاستمرارية»، في تلميح غير مباشر، بحسب بعض المراقبين، إلى نقص الجهد في الضغط على لاعبي الخصم من قائد منتخب فرنسا.

وشدد أربيلوا أيضاً على أن ريال مدريد، المتوج 15 مرة بدوري أبطال أوروبا، «نادٍ لم يكن فيه، وليس فيه، ولن يكون فيه أي لاعب أكبر من النادي».

وبتسجيله 41 هدفاً في 41 مباراة، يُعد مبابي اللاعب الأكثر حسماً هذا الموسم في ريال مدريد، الذي يسير نحو موسم خامس في القرن الحادي والعشرين من دون لقب، بعد مواسم 2004-2005 و2005-2006 و2009-2010 و2020-2021.