بايرن ميونخ يتحرك لضم شقيق نجم باريس سان جيرمان

تحرك بايرن ميونخ لضم تورنيكي كفاراتسخيليا، الشقيق الأصغر لنجم باريس سان جيرمان خفيتشا كفاراتسخيليا، في ظل متابعة النادي الألماني للموهبة الجورجية خلال الفترة الأخيرة.

يراقب النادي البافاري اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا، والذي ينشط ضمن أكاديمية دينامو تبليسي، بعد ظهوره المميز مع الفئات السنية، إلى جانب مشاركته الدولية مع منتخب جورجيا تحت 17 عامًا، حيث خاض 6 مباريات.

وذكر موقع «لا غازيتا ديلو سبورت» في نسخته الجورجية، أن تورنيكي كفاراتسخيليا اقترب من التصعيد إلى الفريق الأول لنادي دينامو تبليسي، بعدما خاض تدريبات مع الفريق خلال الأيام الماضية، في ظل تطوره السريع.

وحقق اللاعب في الثاني من مايو خطوة جديدة في مسيرته، بعدما تواجد لأول مرة ضمن قائمة الفريق الأول خلال مواجهة في الدوري الممتاز أمام دينامو باتومي، وظل على مقاعد البدلاء طوال اللقاء، لكنها مثلت تجربة أولى على هذا المستوى، مع توقعات بحصوله على فرص مشاركة خلال الفترة المقبلة.

ودخلت عدة أندية أوروبية سباق التعاقد مع اللاعب خلال الأيام الماضية، حيث أبدى كل من يوفنتوس ونابولي اهتمامًا بضمه، إلى جانب أندية بلجيكية تابعت مستواه.

وتقدم بايرن ميونخ في خطوات التفاوض، بعدما سافر اللاعب إلى ميونخ عقب ظهوره الأول مع الفريق الأول لدينامو تبليسي، من أجل لقاء مسؤولي النادي الألماني، وفقًا للمصدر ذاته.

وأوضح التقرير أن الزيارة جاءت في إطار تواصل أولي، حيث قام اللاعب بجولة داخل منشآت النادي، في ظل اهتمام جاد من بايرن ميونخ ببحث إمكانية التعاقد معه خلال الفترة المقبلة.