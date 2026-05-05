من الأكاديمية إلى النجومية.. فودين مستمر مع مانشستر سيتي

توصل فيل فودين إلى اتفاق مبدئي مع مانشستر سيتي لتمديد عقده، ليعزز استمراره مع الفريق لسنوات مقبلة داخل ملعب «الاتحاد».

واستعان فيل فودين بخدمات رافاييلا بيمينتا، وكيلة أعمال إرلينغ هالاند، لإدارة المفاوضات مع إدارة مانشستر سيتي، بهدف تأمين عقد يؤكد مكانته داخل الفريق وضمان استمراريته على المدى الطويل.

ويستعد فودين، البالغ من العمر 25 عامًا، لتوقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي يمتد لأربع سنوات، ليواصل مشواره مع الفريق حتى صيف عام 2030 على الأقل، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ذا أثليتيك» البريطانية.

وسيحل الاتفاق الجديد محل عقده الحالي، الذي كان من المقرر أن ينتهي في عام 2027، مع وجود بند يسمح بالتمديد لمدة 12 شهرًا إضافية، في حين لا تزال الإجراءات النهائية قيد الاستكمال، رغم التوافق الكامل بين الطرفين على استمرار الشراكة.

وتولت بيمينتا إدارة كافة تفاصيل التفاوض مع النادي، مستفيدة من خبرتها في مثل هذه الملفات، لضمان أن تتضمن بنود العقد الجديد تقديرًا مناسبًا لإسهامات اللاعب، الذي يعد أحد أبرز خريجي أكاديمية النادي.

وبدأ فودين مسيرته مع مانشستر سيتي في فرق البراعم تحت 9 سنوات، قبل أن يتدرج في الفئات السنية المختلفة، ليصل إلى الفريق الأول ويثبت نفسه كأحد العناصر الأساسية في تشكيل المدرب غوارديولا.

وسجل فودين منذ ظهوره مع الفريق الأول وهو في السابعة عشرة من عمره 110 أهداف، وصنع 66 هدفًا خلال 365 مباراة، وهي أرقام تؤكد تأثيره الهجومي الكبير.

وحصد فودين خلال مسيرته مع سيتي ستة ألقاب للدوري الإنجليزي الممتاز، ولقبين لكأس الاتحاد الإنجليزي، إضافة إلى التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا، ليؤكد مكانته كأحد الركائز الأساسية في الفريق خلال السنوات الأخيرة.