دياز يرد على المشككين بموسم استثنائي

كان المدرب البلجيكي فنسان كومباني موفقاً في وصفه لويس دياز بـ«مبدع وسط الفوضى»، إذ فرض الجناح الكولومبي نفسه كأحد أبرز مفاتيح اللعب الهجومية لبايرن ميونيخ الألماني.

ومرة أخرى، سيكون لاعب ليفربول الإنجليزي السابق تهديداً كبيراً لباريس سان جيرمان حامل اللقب، عندما يحل الفريق الفرنسي، الأربعاء، ضيفاً على بايرن ميونيخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وبشعره المموج قليلاً وذراعه اليسرى المغطاة بالوشوم، يعيش دياز، البالغ 29 عاماً، أفضل مواسمه، إذ جمع 26 هدفاً و21 تمريرة حاسمة مع بايرن في مختلف المسابقات، بإيقاع غير مسبوق مقارنة بفترتيه مع ليفربول أو بورتو البرتغالي.

وأسكتت هذه الأرقام المشككين في قيمته، بعدما دفع بايرن نحو 70 مليون يورو لضمه الصيف الماضي، في ثالث صفقة بارزة خلال ثلاثة أعوام بعد هاري كين عام 2023، وميكايل أوليسيه عام 2024.

وقال كومباني في مارس الماضي: «من حيث الإحصاءات، يقدم لوتشو موسماً رائعاً، لكن الأمر يتجاوز ذلك بكثير»، مضيفاً: «إنه لاعب يملك الجودة في الفوضى، وهذا ما يجعله خطيراً إلى هذا الحد».

وسجل دياز أهدافاً عززت هذا الانطباع، أبرزها هدفه المميز في مرمى أونيون برلين، حين راوغ وسدد من زاوية ضيقة للغاية، في لقطة اعتُبرت من أجمل أهداف عام 2025 في ألمانيا.

كما تألق في ذهاب نصف النهائي على ملعب «بارك دي برانس»، حين روض تمريرة طويلة من كين، وتجاوز ماركينيوس، قبل أن يسدد كرة متقنة بقدمه اليمنى.

وخلال مباراة الذهاب، كان دياز من أبرز لاعبي بايرن، مستفيداً من المساحات التي تركها الظهير المغربي أشرف حكيمي، الذي سيغيب عن الإياب بسبب الإصابة، ما يفتح المجال لمواجهة متوقعة مع وارن زائير-إيمري.

وأضاف كومباني: «ما يعجبني فيه أنه يجسد روح الفريق، القتال المستمر ومحاولة انتزاع الأفضل دائماً».

وتكوّن دياز في نادي بارانكيا قبل انتقاله إلى بورتو عام 2019، حيث خاض أولى تجاربه في دوري الأبطال، ثم انتقل إلى ليفربول في يناير 2022، وشارك أساسياً في نهائي البطولة بعد أشهر قليلة، قبل الخسارة أمام ريال مدريد.

وفي بايرن، يشكل دياز مع كين وأوليسيه ثلاثياً هجومياً قوياً سجل 101 هدف هذا الموسم، متفوقاً على ثلاثي «بي بي سي» لريال مدريد، واقترب من أرقام ثلاثي «إم إس إن» لبرشلونة.

ويرى فيليب لام، قائد بايرن السابق، أن ما يميز دياز أيضاً هو عمله الكبير دفاعياً وهجومياً، وقدرته على التأثير في جميع مراحل اللعب.