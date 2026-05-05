إصابات رافينيا تدفع برشلونة للتحرك نحو جناح نيوكاسل

دفعت إصابات البرازيلي رافينيا إدارة برشلونة للتحرك نحو التعاقد مع جناح نيوكاسل يونايتد أنتوني غوردون خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل حاجة الفريق لتدعيم الجبهة اليسرى قبل انطلاق الموسم الجديد.

ودخل النادي الكتالوني في منافسة مع بايرن ميونخ لضم اللاعب، الذي يُعد مرشحًا لمغادرة نيوكاسل هذا الصيف، مع اهتمام عدد من الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

وذكرت إذاعة «راك 1» الإسبانية أن غوردون، البالغ من العمر 25 عامًا، لفت أنظار مسؤولي برشلونة بفضل مستواه خلال الموسم الجاري، خاصة في دوري أبطال أوروبا، وهو ما دفع الإدارة لمتابعته بشكل مكثف.

ووضع ديكو المدير الرياضي لبرشلونة، اللاعب ضمن أولويات التعاقدات، مستفيدًا من قدرته على اللعب في أكثر من مركز هجومي، بما يمنح البرسا حلولًا إضافية في الخط الأمامي.

ويأتي هذا التحرك في ظل اعتماد المدرب الألماني هانسي فليك على رافينيا كخيار أساسي في مركز الجناح الأيسر، إلا أن تعرض اللاعب لإصابتين في الفخذ قلصتا عدد مشاركاته إلى 31 مباراة فقط في مختلف المسابقات هذا الموسم.

وتواجه إدارة برشلونة عقبة مالية في إتمام الصفقة، بعدما حدد نيوكاسل يونايتد مبلغ 85 مليون يورو للاستغناء عن أنتوني غوردون، وهو الرقم ذاته الذي طلبه من بايرن ميونخ، الذي يراقب اللاعب أيضًا في إطار سعيه لتدعيم الجبهة اليسرى بعنصر هجومي قوي مع لويس دياز.

وترتبط احتمالية رحيل غوردون أيضًا بظروف ناديه، حيث قد يضطر نيوكاسل لبيع أحد لاعبيه البارزين خلال الصيف بسبب قواعد اللعب المالي النظيف، بعد الاستثمارات الكبيرة التي قام بها في السنوات الأخيرة.

ويسعى النادي الإنجليزي للحصول على أعلى عائد ممكن من بيع اللاعب، في وقت تشير فيه تقارير إلى إمكانية رحيل الألماني نيك فولتماده لاعب نيوكاسل، الذي تراجع دوره تحت قيادة المدرب إيدي هاو.

ويحتل نيوكاسل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو ما يعني غيابه عن البطولات الأوروبية في الموسم المقبل، الأمر الذي قد يؤثر على موارده المالية ويدفعه لاتخاذ قرارات تتعلق ببيع بعض نجومه.