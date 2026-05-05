سلوت يرفض عرضًا هولنديًا ويتمسك بالبقاء في ليفربول

تمسك المدرب الهولندي آرني سلوت بالاستمرار مع ليفربول، بعدما رفض عرضًا لتدريب أياكس أمستردام، مفضلًا مواصلة عمله داخل النادي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

كشف الصحفي الهولندي مايك فيرفاي، عبر بودكاست «كيك أوف» التابع لصحيفة «دي تليغراف»، أن نادي أياكس تواصل للاستفسار عن موقف آرني سلوت، إلا أن المدرب أبلغهم برغبته في البقاء، مؤكدًا التزامه الكامل بمنصبه الحالي.

تولى سلوت تدريب ليفربول في صيف 2024 خلفًا للألماني يورغن كلوب، ويرتبط بعقد مع النادي يمتد حتى عام 2027، في إطار مشروع طويل الأمد مع الإدارة.

حقق المدرب الهولندي لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في موسمه الأول مع الفريق، قبل أن يشهد الموسم التالي تراجعًا في النتائج، حيث خرج ليفربول من سباق المنافسة على اللقب قبل عدة أشهر.

واقترب ليفربول من إنهاء الموسم ضمن المراكز الخمسة الأولى في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بما يضمن له المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، رغم الحاجة إلى تحسين الأداء في الفترة المقبلة.

وأكد فيرفاي أن سلوت لا يبدي حماسًا لفكرة العودة إلى هولندا في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أن المدرب يفضل الاستمرار في الدوري الإنجليزي خلال هذه المرحلة من مسيرته التدريبية.

وتولى الإسباني أوسكار غارسيا مهمة تدريب أياكس بشكل مؤقت منذ مارس 2026، ويحتل الفريق المركز الرابع في الدوري الهولندي برصيد 55 نقطة من 32 مباراة.

وجاء قرار سلوت بالبقاء بعد تقارير أشارت إلى تمسك مجموعة فينواي الرياضية، المالكة لنادي ليفربول، باستمراره رغم النتائج المتذبذبة التي حققها الفريق هذا الموسم.