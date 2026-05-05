قبل الرحيل.. بيرناردو سيلفا يدخل قائمة تاريخية في مانشستر سيتي

واصل النجم البرتغالي بيرناردو سيلفا كتابة أرقامًا مميزة بقميص مانشستر سيتي، بعدما بلغ مباراته رقم 300 في الدوري الإنجليزي الممتاز، خلال تعادل فريقه 3-3 أمام إيفرتون بالجولة 35 من المسابقة.

وأصبح بيرناردو سيلفا ثاني لاعب فقط في تاريخ النادي يصل إلى هذا الرقم في الدوري، خلف الإسباني دافيد سيلفا الذي يتصدر القائمة برصيد 309 مباريات، وذلك وفقًا لما أورده الموقع الرسمي للنادي.

يمثل هذا الرقم محطة جديدة في مسيرة سيلفا، التي امتدت تسع سنوات داخل ملعب «الاتحاد» منذ انضمامه إلى صفوف سيتي في 2017، وهي الفترة التي يقترب من إنهائها مع نهاية الموسم الحالي.

حقق بيرناردو سيلفا خلال تلك السنوات 19 لقبًا مع مانشستر سيتي، من بينها 6 ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو رقم لم يسبقه إليه أي لاعب في تاريخ النادي، ليعزز مكانته ضمن أبرز عناصر الجيل الحالي.

ويسعى سيلفا، البالغ من العمر 31 عامًا، إلى إضافة لقب جديد قبل رحيله، في ظل استمرار فريق المدرب بيب غوارديولا في ملاحقة أرسنال متصدر جدول الترتيب.

ويعد سيلفا أكثر لاعبي مانشستر سيتي مشاركة في المباريات بين لاعبي الجيل الحالي منذ انضمامه عام 2017، بعدما خاض 455 مباراة في مختلف المسابقات، ليتقدم إلى المركز الثامن في قائمة الأكثر ظهورًا في تاريخ النادي، متجاوزًا مايك سمربي.

ويمتلك سيلفا رقمًا آخر في الدوري الإنجليزي، حيث يتصدر قائمة أكثر لاعبي مانشستر سيتي تحقيقًا للانتصارات برصيد 215 فوزًا، متفوقًا بفارق فوز واحد على دافيد سيلفا.

وساهم سيلفا هجوميًا بشكل واضح مع مانشستر سيتي رغم تعدد أدواره داخل الملعب، حيث سجل 45 هدفًا وصنع 50 هدفًا خلال 300 مباراة في الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بفارق 5 نقاط خلف أرسنال، مع امتلاكه لمباراة مؤجلة، ما يبقي فرص المنافسة قائمة حتى نهاية الموسم.