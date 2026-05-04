فوريست يعمّق جراح تشلسي ويقترب من البقاء

أ ف ب

خطا نوتنغهام فوريست خطوة كبيرة نحو ضمان بقائه في الدوري الإنجليزي لكرة القدم بعد إسقاطه مضيفه تشلسي 3-1 في المرحلة الخامسة والثلاثين، موجهاً ضربة كبيرة لآمال الـ «بلوز» في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.



واحتفل النيجيري تايوو أوونيي بخوض مباراته المئة مع فوريست بتسجيل هدف الافتتاح في ستامفورد بريدج «ق 2»، قبل أن يضاعف البرازيلي إيغور جيزوس «ق 15» النتيجة من نقطة الجزاء. وأهدر كول بالمر فرصة تقليص النتيجة بعد أن أضاع ركلة جزاء قبل نهاية الشوط الأول.

وعزّز اوونيي تقدم فريقه مطلع الشوط الثاني مسجلاً هدفه الشخصي الثاني «ق 52»، ليعود البرازيلي جواو بيدرو ويسجّل هدفاً شرفياً لتشلسي «ق 90+3».



وبات تشلسي بعيداً بفارق عشر نقاط عن المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، محتلاً المركز التاسع برصيد 48 نقطة، فيما يحتل نوتنغهام المركز السادس عشر بـ 42 نقطة بفارق ست نقاط عن منطقة الأمان.



وهذه الخسارة السادسة توالياً لتشلسي في الدوري وذلك للمرة الأولى منذ عام 1993. ومع ذلك، قد يضمن المركز السادس أيضاً مقعداً في دوري الأبطال إذا أنهى أستون فيلا الموسم في المركز الخامس وتُوّج بلقب الدوري الأوروبي «يوروبا ليغ»، ما يُبقي لتشلسي الذي يتأخر حالياً بفارق أربع نقاط عن بورنموث صاحب المركز السادس، فرصة ضئيلة. ويتبقى لتشلسي ثلاث مباريات أمام ليفربول وتوتنهام وسندرلاند.