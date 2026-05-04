انتكاسة جديدة لمندي تُبعده عن ريال لعدة أشهر

تعرّض الفرنسي فيرلان مندي، مدافع ريال مدريد الإسباني، مجدداً لإصابة في الفخذ اليمنى، وفقاً لما أكده «النادي الملكي»، وذلك بعدما عانى من سلسلة إصابات خلال المواسم الثلاثة الماضية، في حين رجحت تقارير صحافية إسبانية غيابه لعدة أشهر.



وكان مندي قد غادر مباراة فريقه أمام إسبانيول، أمس، بعد 14 دقيقة فقط من انطلاقها، إثر تعرضه لإصابة جديدة في «وتر العضلة المستقيمة الفخذية للساق اليمنى»، وهي الجزء الأمامي من عضلة الفخذ الرباعية، وفقاً لبيان النادي الذي لم يحدد مدة غيابه.



وأفادت الصحافة الإسبانية بأن الظهير الأيسر، البالغ 30 عاماً، قد يخضع لعملية جراحية جديدة خلال الساعات المقبلة، ما قد يبعده عن الملاعب لعدة أشهر.



وكان اللاعب قد استعاد أخيراً مكانه أساسياً في الجهة اليسرى، لا سيما خلال إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونيخ الألماني، بعد فترة طويلة من المعاناة مع الإصابات.



وتُعد هذه الإصابة الـ16 لمندي منذ انضمامه إلى الـ«ميرينغي» في عام 2019، بحسب وسائل إعلام إسبانية. ويمتلك مندي 10 مباريات دولية مع المنتخب الفرنسي، كان آخرها في يونيو 2024 أمام كندا في بوردو، التي انتهت بالتعادل السلبي.