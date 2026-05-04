فان دايك: موسم ليفربول الحالي «غير مقبول»

اعترف المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك بأن موسم ليفربول المضطرب كان «غير مقبول»، بعد خسارة أمام مانشستر يونايتد 2-3 أمس في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.



وتركت خسارة الـ«ريدز» أمام غريمهم التقليدي فريق المدرب الهولندي أرنه سلوت في المركز الرابع، بفارق الأهداف أمام أستون فيلا الخامس و6 نقاط أمام بورنموث السادس.



ويتأهل إلى دوري أبطال أوروبا أصحاب المراكز الخمسة الأولى، مع احتمال حصول إنجلترا على مقعد سادس في حال توج أستون فيلا بلقب مسابقة «يوروبا ليغ» مع إنهائه الدوري الممتاز في المركز الخامس.



وفشل ليفربول الذي تُوج بطلاً قبل 12 شهراً، في الدفاع عن لقبه بشكل لائق، ليضطر إلى الاكتفاء بالصراع من أجل بلوغ دوري الأبطال الموسم المقبل.



وبعد الهزيمة الثامنة عشرة في جميع المسابقات هذا الموسم، لا يزال ليفربول بحاجة إلى أربع نقاط من مبارياته الثلاث المتبقية لضمان مكان في المسابقة القارية الأم.



وغاب عن سلوت أمام يونايتد كل من النجوم الهجوميين المصري محمد صلاح والفرنسي أوغو إيكيتيكيه والسويدي ألكسندر أيزاك، إضافة إلى حارسي مرمى، بسبب الإصابة.



لكن قائد ليفربول فان دايك أقر بأن مشكلات اللياقة لا يمكن استخدامها كذريعة لموسم مليء بالاضطرابات. وقال: «لست هنا لتقديم أعذار، كان موسماً مخيباً جداً للآمال، موسماً غير مقبول بالنسبة لنا، وهذا أمر صعب».

وأضاف: «لا ينبغي لنا أن نشفق على أنفسنا إطلاقاً،علينا أن نعمل، علينا أن نقلب الوضع، وأن نضمن ألا تتكرر هذه الأمور في الموسم المقبل، لأن هذا ليس ليفربول».