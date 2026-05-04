نهاية مؤثرة لمسيرة أوسكار بعد الأزمة القلبية

استعرض النجم البرازيلي أوسكار، حصيلة ألقابه المذهلة، بعد إعلانه اعتزال كرة القدم عن عمر 34 عاماً، إثر وعكة صحية تعرض لها خلال التدريبات بسبب مشكلة في القلب، أنهت مسيرته داخل المستطيل الأخضر.



وكان لاعب تشيلسي السابق قد تعرض لحالة إغماء مفاجئة خلال حصة تدريبية في ساو باولو نهاية العام الماضي، قبل أن يتم تشخيصه بالإغماء الوعائي المبهمي، وهي حالة مرتبطة بانخفاض مفاجئ في ضغط الدم ومعدل ضربات القلب، ويمكن السيطرة عليها طبياً، لكنها دفعت اللاعب لاتخاذ قرار الاعتزال حفاظاً على سلامته.



وبعد إعلان نهاية مشواره، نشر أوسكار عبر حسابه صورة لمجموعة كبيرة من الكؤوس والميداليات التي حصدها خلال مسيرته، مؤكداً أن رحلته لم تكن مجرد ألقاب، بل سنوات من العمل والتضحيات والتحديات.



وخلال فترته مع تشيلسي، توج لاعب الوسط بلقبين في الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى جانب كأس الرابطة ولقب الدوري الأوروبي، قبل أن ينتقل إلى الدوري الصيني، في واحدة من أبرز صفقات تلك المرحلة، حيث قضى ثمانية مواسم مع شنغهاي بورت، محققاً ثلاثة ألقاب دوري وكأس الصين والسوبر المحلي.



كما تألق أوسكار دولياً مع منتخب البرازيل، حيث توج بكأس القارات 2013، ونال فضية أولمبياد لندن 2012، إلى جانب تتويجه بكأس العالم للشباب تحت 20 عاماً، وبطولة أمريكا الجنوبية للشباب عام 2011.



وتفاعل عدد من نجوم الكرة مع إعلان اعتزاله، في مقدمهم قائد تشيلسي السابق جون تيري، الذي وصفه بـ «الأسطورة»، تقديراً لمسيرته الحافلة.

واختتم أوسكار رسالته بالتأكيد على أن كل لقب يحمله وراءه قصة من الكفاح، مشيراً إلى أن رحلته بدأت بحلم بسيط، وانتهت بتاريخ كروي يعتز به، تاركاً بصمة واضحة في الملاعب الأوروبية والآسيوية.