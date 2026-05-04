بايرن يكشف قميصه الجديد في مواجهة باريس سان جيرمان

يظهر لاعبو بايرن ميونخ بالزي الأساسي لموسم 2026-2027 للمرة الأولى خلال مواجهة باريس سان جيرمان المقبلة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب «أليانتس أرينا».

يعتمد القميص الجديد على تصميم كلاسيكي، يجمع بين درجات الأحمر الفاتح والداكن، مع كتابة باللون الأبيض، ليحافظ على هوية النادي التقليدية مع تحديث في التفاصيل.

يدخل الفريق الألماني بقيادة المدرب فينسنت كومباني اللقاء بهدف تعويض خسارته في مباراة الذهاب التي انتهت بنتيجة 4-5 في باريس، ما يضعه أمام مهمة صعبة تتطلب تحقيق نتيجة تعيد له بطاقة التأهل.

وتقام مباراة الإياب بين بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بعد غدٍ الأربعاء 6 مايو، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت الإمارات.