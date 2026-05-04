غوارديولا يحسم مستقبله مع مانشستر سيتي

عزز المدرب الإسباني بيب غوارديولا بقاءه مع مانشستر سيتي خلال الموسم المقبل، بعدما أبدى تمسكه بمواصلة العمل داخل النادي، في ظل الأجواء التي وصفها بالمثالية لتحقيق النجاح.

اقترب غوارديولا من إكمال عقد كامل على رأس الجهاز الفني في ملعب «الاتحاد»، وهي فترة شهدت تحقيق الفريق لنجاحات متتالية، عززت استقرار المشروع الفني داخل النادي، بحسب ما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

أوضح المدرب الإسباني أسباب استمراره، مشيرًا إلى أن البيئة داخل النادي تلعب دورًا كبيرًا، حيث قال إنه لم يكن ليستمر كل هذه السنوات دون توفر أجواء مناسبة، مؤكدًا أنه لا يزال يمتلك الطاقة والرغبة في العمل، ويشعر بارتباطه اليومي بالنادي حتى خلال أيام الراحة.

وأشاد غوارديولا بحالة الاستقرار التي يعيشها مانشستر سيتي، موضحًا أن ثبات العناصر الفنية والإدارية ساهم في استمرار الفريق ضمن المنافسة على البطولات، مع الحضور المتكرر في دوري أبطال أوروبا خلال أكثر من عقد.

وأشار المدرب إلى أن عودة إلكاي غوندوغان وحديثه الإيجابي عن النادي يعكسان حالة الاستقرار داخل مانشستر سيتي، مؤكدًا أن ذلك يعزز ثقة اللاعبين في مسار الفريق.

وتجاهل غوارديولا الشائعات التي ربطت اسم إنزو ماريسكا بإمكانية تولي تدريب الفريق، متمسكًا باستمراره ورغبته في تحقيق المزيد من النجاحات مع النادي خلال الفترة المقبلة.

وتحدث غوارديولا عن طبيعة الضغط خلال الموسم، موضحًا أنه يشعر به قبل المباريات، بينما يكون أكثر هدوءًا بين اللقاءات، مشيرًا إلى أن الموسم الحالي شهد نتائج إيجابية رغم بعض التحديات، معتبرًا أن التجربة تمثل خطوة مهمة نحو التطور في المواسم المقبلة.

ويواصل مانشستر سيتي منافسته على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يلاحق أرسنال في صدارة الترتيب، بعد أن نجح في التتويج بكأس كاراباو هذا الموسم، كما يستعد لخوض نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام تشيلسي.