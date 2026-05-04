ضربة جديدة لميندي.. وشكوك حول مشاركته في مونديال 2026

تعرض الفرنسي فيرلان ميندي، مدافع ريال مدريد، للإصابة بعد مرور عشر دقائق فقط من المباراة التي فاز فيها فريقه على إسبانيول بهدفين دون رد، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

وأثارت هذه الإصابة شكوكًا كبيرة حول إمكانية مشاركة ميندي مع منتخب فرنسا في نهائيات كأس العالم 2026.

وتأتي هذه الإصابة لتزيد من معاناة اللاعب، البالغ من العمر 30 عامًا، والذي طاردته سلسلة من الإصابات هذا الموسم، حيث لم يشارك مع ريال مدريد سوى في 9 مباريات فقط.

وسقط ميندي على أرض الملعب متأثرًا بآلام في ساقه اليمنى أثناء انطلاقه بالكرة، واضطر المدرب ألفارو أربيلوا لاستبداله في الدقيقة 14 بزميله فران جارسيا.

وتشير التقارير الأولية إلى تعرض ميندي لإصابة عضلية قد تتطلب فترة غياب طويلة.

وكان ميندي ضمن قائمة فرنسا في بطولة يورو 2024، لكنه لم يُستدعَ منذ ذلك الحين.