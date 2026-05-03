مانشستر يونايتد يفوز على ليفربول في الدوري الإنجليزي

لندن - وام

فاز مانشستر يونايتد على ليفربول 3-2، اليوم، على ملعب أولد ترافورد، ضمن منافسات الأسبوع الـ35 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم. وبهذه النتيجة، رفع مانشستر يونايتد رصيده إلى 64 نقطة في المركز الثالث، فيما توقف رصيد ليفربول عند 58 نقطة في المركز الرابع.



وافتتح التسجيل ماتيوس كونيا، لاعب مانشستر يونايتد، في الدقيقة 6، وأضاف زميله بنجامين سيسكو الهدف الثاني في الدقيقة 14، وقلّص دومينيك سوبوسلاي الفارق لصالح ليفربول في الدقيقة 47، قبل أن يدرك كودي جاكبو التعادل في الدقيقة 56، وعاد يونايتد للتقدم مجدداً عبر لاعبه كوبي ماينو في الدقيقة 77. وضمن الجولة ذاتها، فاز بورنموث على كريستال بالاس بنتيجة 3-0.