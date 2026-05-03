«نمبر وان» يُشعل تدريب تشيلسي

في ظهور لافت خارج الأوساط الفنية، سجل الفنان المصري محمد رمضان الملقب بـ «نمبر وان»، زيارة مميزة إلى تدريبات نادي تشيلسي، حيث حضر جزءاً من الحصة التدريبية للفريق في مقره بكوبام في لندن. وجاءت الزيارة على هامش وجود رمضان في العاصمة البريطانية، إذ حرص على التقاط صور تذكارية مع عدد من نجوم الفريق، من بينهم لاعب الوسط مويسيس كايسيدو، في أجواء ودية، عكست تقارباً بين عالم الفن وكرة القدم.



وشارك رمضان متابعيه عبر حسابه على تطبيق إنستغرام، مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو القصيرة، ظهر خلالها وهو يتفاعل مع اللاعبين، ويرقص معهم داخل الملعب، في لقطات حظيت بتفاعل واسع.



وتزامنت هذه الزيارة مع استعدادات تشيلسي لمرحلة حاسمة من الموسم، أبرزها المواجهة المرتقبة أمام مانشستر سيتي في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، المقرر إقامته في 16 مايو الجاري، بعد تأهل «البلوز» على حساب ليدز يونايتد بهدف نظيف، حمل توقيع إنزو فرنانديز.



وتعكس الزيارة أجواء التفاؤل داخل أروقة النادي اللندني، في وقت يسعى فيه الفريق لإنهاء موسمه بلقب محلي، يعزز حضوره على الساحة الإنجليزية.