ظاهرة «شد الشعر» تتواصل في الدوري الإنجليزي



وصلت ظاهرة حصول لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على بطاقات حمراء بسبب شد الشعر إلى مستوى غير مسبوق.



وكان دان بالارد مدافع سندرلاند حلقة أخيرة في هذه السلسلة بحصوله على بطاقة حمراء بعد قيامه بشد شعر مهاجم وولفرهامبتون، تولو أروكوداري، أثناء تنافسهما على الكرة في الشوط الأول من مباراة الفريقين، السبت.



وفي يناير الماضي، تعرض أروكوداري لشد شعره من قبل مدافع إيفرتون، مايكل كين، الذي تعرض للطرد ببطاقة حمراء مباشرة أيضاً في مباراة انتهت بالتعادل 1- 1.



في الشهر الماضي، حصل مدافع مانشستر يونايتد، ليساندرو مارتينيز، على بطاقة حمراء مباشرة لشده شعر مهاجم ليدز، دومينيك كالفيرتلوين، في مباراة على ملعب أولد ترافورد.



وعلق مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد «إنه قرار صادم»، لكن اعتراض المدرب الإنجليزي لم يلغِ القرار الذي تم احتسابه بعد اللجوء لتقنية حكم الفيديو المساعد (فار).



ويعد شد شعر الخصم سلوكاً عنيفاً، عقوبته الإيقاف ثلاث مباريات.



وفي 2025، تعرض أكثر من لاعب للطرد في حالات مماثلة ببطولات أخرى، ففي دوري الدرجة الثانية (تشامبيونشيب) تعرض ليف ديفيز لاعب إبسويتش تاون للإيقاف بأثر رجعي في مارس بسبب شد شعر لاعب ليستر سيتي، كاليب أوكولي، خلال مباراة الفريقين في دوري الدرجة الأولى (شامبيونشيب).



وفي كأس العالم للأندية الصيف الماضي، تورط لاعب وسط باريس سان جيرمان، جواو نيفيز بحصوله على بطاقة حمراء، لشده شعر مارك كوكوريا مدافع تشيلسي في الدقائق الأخيرة من المباراة التي انتهت بفوز الفريق الإنجليزي في النهائي بنتيجة 3 - 0.



وفي بطولة أمم أوروبا للسيدات 2025، أظهرت تقنية الفيديو المساعد للحكم «فار» تورط لاعبة الوسط الألمانية، كاثرين هندريش، في شد ذيل حصان قائدة فرنسا، جريدج مبوك، أثناء ركلة حرة، لتحصل اللاعبة الألمانية على بطاقة حمراء.



وفي أبريل الماضي، أخرجت مدربة تشيلسي، سونيا بومباستور، هاتفها المحمول في مقابلة بعد المباراة، وعرضت لقطات لحادثة شد شعر لم يلاحظها حكم مباراة فريقها أمام أرسنال في دوري أبطال أوروبا للسيدات.



وحصلت فرانشيكا كيت لاعبة بايرن ميونخ على بطاقة حمراء لنفس السبب خلال مباراة برشلونة التي انتهت بالتعادل 1 - 1، الأسبوع الماضي في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات.